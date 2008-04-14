80 украинских миротворцев отправляются в Косово

Сегодня начался третий, завершающий этап очередной ротации национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “Укрполбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР в Косово.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в 7.00 с военной площадки киевского аэропорта “Борисполь” в столице Косово город Приштину вылетел самолет “Boeing”-737 с третьей группой украинских миротворцев – 80 лиц – на борту.

В этот же день на Родину возвратятся 97 наших военных предыдущей ротации. Приблизительно в 13.00 на военной площадке международного аэропорта “Борисполь” их будут встречать министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, руководящий состав Генерального штаба ВС Украины, Объединенного оперативного командования ВС Украины и командования Сухопутных войск ВСУ, родные и близкие украинских миротворцев.

На протяжении первого и второго этапов очередной – 10 – ротации, которые были проведены 2 и 4 апреля, в Косово был доставлен 101 украинский военный, а в Украину возвратились 83 миротворца предыдущей ротации.

В целом в рамках очередной ротации в Косово будет доставлен 181 украинский миротворец, а обратно в Украину возвратятся 180 наших военных.

Основу национального контингента совместного украинско-польского миротворческого батальона “Укрполбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР в Косово новой 10-й ротации составляет 1-й механизированный батальон 72-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса, который дислоцируется в Киевской области. Незначительную часть штатного батальона дополняют специалисты из других частей.

Приказом министра обороны на должность командира национальной составляющей “Укрполбата” новой ротации назначен заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ подполковник Александр ЗАГОРОДНИЙ.