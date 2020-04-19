Пожары на Житомирщине: в СНБО заявили о возможной ответственности собственников земли

Лесные пожары в Житомирской области продолжаются с 4 апреля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что владельцы земли могут понести ответственность, если подтвердится их причастность к возникновению лесных пожаров в Житомирской области.

Об этом он сообщил в Facebook.

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«Несмотря на праздники, работа не останавливается. Сегодня вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овручском районе Житомирской области», - заявил он.

По словам Данилова, представители власти изучали ситуацию, связанную с пожарами. «На совещании рассматривались, в частности, вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать», - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Также огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. По состоянию на утро сегодня, 19 апреля, спасатели и лесники тушат 9 пожаров.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил, что длительный процесс тушения лесных пожаров в Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог.

Сегодня, 19 апреля, Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области: суховей, который оборвал электросети, и поджог.

Ранее полицейские задержали нескольких лиц, совершивших поджоги в лесах и вблизи населенных пунктов.