Аваков надеется, что потушить лесные пожары на Житомирщине удастся в течение четырех дней

Аваков отметил, что спасатели, авиация и 50 единиц техники работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что потушить масштабные пожары на Житомирщине, которые продолжаются с 4 апреля, удастся за три-четыре дня.

Об этом он сообщил в Twitter и опубликовал фото пожаров.

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«В Овруче с секретарем СНБОУ А. Даниловым, руководителем ОП А. Ермаком заслушали представителей ОГА, ГСЧС, НПУ, Гослесагентства относительно пожаров в регионе. Осуществили воздушный мониторинг над районом пожара, - написал он.

Министр отметил, что спасатели, авиация и 50 единиц техники работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

«Спасены 4 села. За 3-4 дня преодолеем», - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Также огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели и лесники тушат 9 пожаров.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил, что длительный процесс тушения лесных пожаров в Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог».

Сегодня, 19 апреля, Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области: суховей, который оборвал электросети, и поджог.

Ранее полицейские задержали нескольких лиц, совершивших поджоги в лесах и вблизи населенных пунктов.