В Одессе живодер волочил по земле кота, "посаженого" на цепь

Полиция разбирается в инциденте.

В Одессе на улице местный житель волочил по земле кота, «посаженного» на цепь с острыми крюками.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сейчас полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным жителем Малиновского района Одессы.

Читайте такжеВ Одессе ищут добровольцев для помощи животным, чьи владельцы слегли с коронавирусом (видео)Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей работники полиции обнаружили публикацию с комментариями о том, что неизвестный мужчина привязал на цепь кота и тянул его по асфальту. Впоследствии в полицию с заявлением об издевательствах над животным обратилась местная жительница – автор публикации.

Личность мужчины сотрудники территориального отдела полиции установили.

«Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия», - заявили в главке.

Если факт жестокого обращения с животным подтвердится, виновника привлекут к ответственности согласно ст. 299 Уголовно кодекса Украины.

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, запечатлен мужчина, который быстро уходит от женщины, снимающей видео. Через плечо мужчины перекинута цепь с «кошкой» (с металлическими крюками). Перед собой он несет измученное животное. Затем, показав непристойный жест, он заходит во двор частного жилого дома.

По словам автора видео, мужчина тащил кота на цепи по асфальту, на замечания реагировал агрессивно. По данным местных жителей, дома у него есть собака, над которой тоже «регулярно издевается».

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