"Место под охраной": Резников рассказал об условиях обсервации освобожденных из плена

16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

20 человек, которые перешли на сторону Украины в результате обмена удерживаемыми лицами с террористическими "Л/ДНР", а также 4 человека, которые отказались быть перемещенными на временно оккупированную территорию, направлены на 14-дневную обсервацию "в место, что охраняется".

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Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, отметив, что территория хорошо охраняется, передает «Обозреватель».

"Все люди, которые перешли в Украину, плюс 4, которые отказались быть перемещенными, направленные для прохождения обсервации на 14 дней в охраняемом месте, с нормальным условиями, с медицинским осмотром, тестированием на коронавирус и обеспечением их потребностей – питание, одежда, средства связи с родственниками", – рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.