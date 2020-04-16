100 дней после катастрофы "Боинга" МАУ в Иране: правительства пяти стран обратились к семьям погибших

8 января иранская ракета сбила украинский самолет в небе над Тегераном.

Члены Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса МАУ PS752 (Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания) заверили семьи погибших, что будут добиваться прозрачного расследования обстоятельств трагедии и выплаты пострадавшим компенсации.

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“Исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752 Международных авиалиний Украины: 176 человек невинно погибли, когда 8 января ракета земля-воздух сбила их самолет в небе над Тегераном, Иран. Мы и в дальнейшем мысленно с семьями жертв», - говорится в совместном заявлении членов группы.

«Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает совместно работать, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они переживают и дальнейшем», - отметили страны-участницы группы.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. 14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.