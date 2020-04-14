Трое родственников умерли за неделю от коронавируса, которым заразились на семейном празднике (фото)

На празднике были 28 членов семьи.

В Бразилии после семейного праздника трое человек скончались и минимум 10 человек заразились коронавирусом.

Две недели назад праздник дня рождения состоялся в Итаперика-да-Серра, возле Сан-Паулу. На нем присутствовали 28 человек. На тот момент, по данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране было зарегистрировано всего 98 случаев заражения COVID-19 и ни одного летального исхода, сообщает ВВС.

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Около 60 случаев приходилось на Сан-Паулу, один из крупнейших в мире мегалополисов с населением свыше 21 млн человек. Спустя всего три недели, 8 апреля, в стране было уже более 16 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 800 смертей пациентов с коронавирусом.

Вера Лусия Перейра знала, что болезнь добралась до Бразилии, и даже подумывала о том, чтобы отменить праздник - в конце концов, 59 лет - не круглая дата.

"Мы колебались, но потом все же решили устроить день рождения. Ведь в стране тогда было совсем мало случаев заражения", - рассказала она в интервью.

В Бразилии на тот момент все было открыто, карантина не было.

День рождения Веры Лусии справляли у нее дома. Среди приглашенных были братья и сестры ее мужа, Паулу Виейры. Паулу, его брат Кловис и сестра Мария наслаждались праздником и не подозревали, что вскоре станут жертвами COVID-19 и умрут.

На вечеринке были также сестры, племянники и племянницы самой Веры Лусии. Через несколько дней после праздника у половины гостей появились симптомы недомогания в виде кашля, высокой температуры и одышки - явные признаки коронавируса.

Впрочем, у большинства из них болезнь протекала в легкой форме и не потребовала медицинского внимания.

В то же время, муж Веры Лусии и двое его родственников в начале апреля скончались. А ее сестра, Мария, скончалась именно от COVID-19, как подтвердили медики.

"Теперь мы точно знаем, что причиной смерти моей матери стал вирус. Это доказывает, насколько агрессивна эта инфекция, ведь несмотря на то, что мою маму поместили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, медикам не удалось ее спасти", - сказала в интервью дочь Марии Рафаэла.

У Марии был диабет, и ее состояние резко ухудшилось всего за несколько дней. Сейчас родственники ждут результатов вскрытия Паулу и Кловиса. "Врачи, которые вели их, на 99% уверены, что причиной смерти тоже стал COVID-19", - говорит Вера Лусия.

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У самой Веры Лусии и ее сына тоже были симптомы заболевания, но оба они выздоровели.

"Физически я чувствую себя нормально, остался лишь небольшой кашель, но все остальное пережить было очень нелегко. Это были по-настоящему кошмарные дни", - признается она.

Поначалу родственники не могли поверить, что они заразились.

"В Бразилии было всего несколько случаев, и мы полагали, что до эпидемии еще очень далеко", - признался один из них.

На празднике все чувствовали себя хорошо, поэтому остается неясным, кто же был источником инфекции.

"Но для нас это уже ничего не изменит", - говорят они.

После смерти Марии стало ухудшаться состояние Кловиса, которому было 62 года.

"Через три дня после вечеринки мой отец стал сильно кашлять. У него начались головные боли и поднялась температура, а также пропало обоняние и вкус", - рассказал сын Кловиса Артур

В отличие от сестры, Кловис ничем не болел, однако его состояние стало заметно ухудшаться. 23 марта Артур отвез отца в больницу, но его отправили обратно. По его словам, врачам даже в голову не пришло, что это может быть коронавирус.

Вскоре после этого в реанимацию попал уже муж Веры Лусии Перейры, Паулу. Он считался самым здоровым из них, каждый день занимался физическими упражнениями и часто устраивал длительные пешие или велосипедные прогулки. Когда Паулу только попал в больницу, его состояние оценивали как хорошее, он лишь жаловался на одышку.

"Но уже через два дня его перевели в реанимацию", - вспоминает Вера Лусия.

Кловис и Паулу всегда были очень близки в жизни, и в смерти они тоже оказались рядом. Утром 1-го апреля у их сестры Марии остановилось сердце, и врачи не смогли ее реанимировать. На следующий день умер Кловис, а в ночь на 3 апреля не стало и Паулу.

Марию и Паулу похоронили в герметичных гробах, как требуется в Бразилии по закону в случае с подтвержденными смертями от коронавируса или даже подозрением на COVID-19 как причины смерти. Кловиса по его желанию кремировали. Похороны проходили в разные дни, церемонии длились считанные минуты, и присутствовало на каждой из них не более 10 человек - опять же, как того требует закон.

Те, кто был на роковом дне рождения 13 марта и выжил, по-прежнему находятся в самоизоляции, они сами выбрали эту меру предосторожности.

Родственники Веры Лусии призывают всех быть ответственными, избегать контактов и не выходить из дома.

"Это не какая-то простуда, это настоящая катастрофа. Это ужасный и коварный вирус", - говорит Рафаэла.

В то же время, президент Бразилии Жаир Болсонару публично игнорирует правила социального дистанцирования и даже ставит под вопрос опасность пандемии, называя коронавирус "легким гриппом".

Как сообщал ранее УНИАН, жительница американского штата Нью-Джерси и трое ее детей умерли от коронавируса в течение одной недели после традиционного семейного обеда в кругу многочисленных родственников.

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