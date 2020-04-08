Цифровые документы на смартфоне можно показывать патрульным, которые проверяют соблюдение карантина (видео)
15:05, 08 апреля 2020Общество
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Патрульным достаточно показать цифровые документы с приложения.
Цифровые документы на смартфоне можно показывать патрульным, которые проверяют соблюдение карантина
При новых правилах карантина правоохранители требуют носить с собой документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, военный билет, служебное удостоверение или водительские права.
А для тех автолюбителей, которые зарегистрированы в мобильном приложении "Дия", бумаги не нужны, говорится в сюжете ТСН.
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Патрульным достаточно показать цифровые документы с приложения. Этой информации будет достаточно.
Как сообщал ранее УНИАН, правоохранители вроде как получили расширенные полномочия и теперь могут останавливать где угодно. Но касается ли новое постановление водителей авто.
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