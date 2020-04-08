Ушел из жизни опытный разведчик ВСУ
В понедельник, 6 апреля, скончался ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Евгений Киселев.
Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ на своей странице в Facebook.
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"Настоящий Воин, профессиональный разведчик, опытный наставник. Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает глубокое соболезнование родным и близким Евгения Валентиновича", - говорится в сообщении.
Выразил скорбь по поводу потери военный Сергей Цыгипа, служивший вместе с умершим в Силах спецопераций. В соцсети он отметил, что о Евгении Киселеве "не писали в facebook'у или в официальных СМИ, его деятельность всегда была под грифом "совершенно секретно".
У умершего остались жена и 3-летняя дочь.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.