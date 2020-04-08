Боевики 10 раз нарушили тишину на Донбассе: беспилотник сбросил гранату на авто журналистов

За текущие сутки режим прекращения огня уже нарушили дважды.

7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один из обстрелов враг осуществил с помощью беспилотного летательного аппарата. Украинские защитники предприняли необходимых мер влияния на оккупационные подразделения и с помощью дежурных огневых средств прекратили вооруженные провокации, сообщает ООС на странице в Facebook.

Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наши опорные пункты возле Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

По позициям в окрестностях Опитного враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, благодаря чему оккупанты свернули свою активность в этом районе.

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Также отметим, что вчера, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, оккупанты осуществили обстрел гражданского автомобиля возле города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из центральных отечественных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

Так, за прошедшие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотрошкивского и Новозванивки – 9 мин.

С огневых позиций близ оккупированного села Калиновое-Борщувате российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям возле Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

За сутки, что прошли, потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Все огневые провокации, на которые решились оккупационные войска седьмого апреля, были качественно и вовремя пресечены нашими подразделениями. В итоге враг был вынужден вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

С начала суток, 8 апреля в полночь российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции возле села Павлополь. С направления оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин. А под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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