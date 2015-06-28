Из-за пожара на базе отдыха в Коблево эвакуировали 150 человек

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, сигнал о пожаре поступил 27 июня в 17:50.

Читайте такжеНочью в Полтаве взорвался автомобиль с боеприпасами (фото, видео)"По номеру «101» звонили люди, которые проживали на соседней базе отдыха. По их сообщению, из одной из комнат второго этажа базы отдыха идет густой черный дым", - сообщили в службе спасения.

На место происшествия первыми приехали спасатели местной пожарной команды села Коблево.

Через несколько минут к месту пожара прибыли спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части, которые сразу приступили к тушению пожара, ведь существовала угроза распространения огня на соседние комнаты.

Из-за сильного задымления на этаже, администрацией базы были эвакуированы около 150 человек.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей пожар удалось ликвидировать в 18:16 на площади 16 кв м.