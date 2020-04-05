Всеукраинская школа онлайн: УНИАН запускает спецпроект с записями всех уроков

Занятия по всем предметам для всех классов будут появляться в интерактивной табличке-расписании в день их всеукраинской телевизионной трансляции.

С завтрашнего дня для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". УНИАН решил помочь школьникам грызть гранит науки и подготовил спецпроект, в котором будет публиковать записи всех уроков.

Читайте такжеШкола онлайн во время карантина: расписание уроков, когда и где будут транслировать

Если вы опоздали на урок или случайно пропустили его - можете посмотреть занятия и поучиться в любое время, поскольку все уроки хранятся в нашем архиве. Выберите ваш класс и предмет - и вы увидите перечень всех видеоуроков в удобной форме.

Занятия по всем предметам для всех классов будут появляться в интерактивной табличке-расписании в день их всеукраинской телевизионной трансляции.

Учитесь с УНИАН и будьте умными!