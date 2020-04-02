Больше овощей – меньше сладостей: основные правила питания во время карантина (видео)

Чрезмерные перекусы стали проблемой для многих, кто начал работать из дома во время карантина.

Часто нам хочется похрустеть перед компьютером не только через голод, но и эмоциональные потребности.

В итоге, переедание может стать настоящей проблемой для человека, который работает в удаленном режиме. Поэтому каждый для себя должен составить пищевые правила, которые можно ввести на время карантина.

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Употреблять достаточно овощей и зелени

Половину вашей тарелки во время каждого приема пищи должны составлять овощи. Это не обязательно должны быть свежие салаты, подойдут и любые корнеплоды.

Уменьшить количество простых углеводов

Это употребление различных пирожных, свежей выпечки, конфет и тому подобное. Если есть их часто, можно не только набрать лишний вес, но и нарушить обмен веществ в организме.

Выбирать еду с низким гликемическим индексом

К этим продуктам относятся крупы, бобовые, рыба и мясо. Такая пища богата волокнами и белками, она дарит сытость и уменьшает соблазн съесть чего-то сладенького.

Отказаться от частых перекусов

Они могут быть вредными для желудка и отвлекать от работы. Самый важный прием пищи – это завтрак, он должен быть максимально сытным.

Пить много жидкости

Это может быть простая вода или травяные чаи. Однако нужно уменьшить потребление кофе. В рабочем режиме и в офисе мы выпиваем по несколько чашек в день. Теперь мы находимся дома и этот эффект бодрости не так сильно нужен.

Как сообщал УНИАН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призывает страны не ограничивать международную торговлю, чтобы избежать дефицита и подорожания продуктов питания на мировом рынке во время пандемии коронавирус.