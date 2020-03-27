«Эпицентр» выделил 150 млн грн на борьбу с коронавирусом

Группа компаний «Эпицентр» предусмотрела 150 млн грн на первоочередные нужды медицины и уже закупила медицинское оборудование и средства защиты от коронавируса на сумму 90 млн грн.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине основатели компании «Эпицентр» Александр и Галина Гереги создали оперативный штаб по помощи стране в противодействии эпидемии и сформировали первый транш фонда в размере 150 млн грн на первоочередные нужды медицинской отрасли.

Ранее «Эпицентр» сделал заявление о выделении ежемесячно 1% от оборота компании (40-50 млн грн) на нужды медицины. Впрочем, учитывая сложную ситуацию с медицинским обеспечением в Украине, оперативный штаб компании принял решение срочно выделить 150 млн грн. Несмотря на экономические проблемы, которые переживает сеть, нужды украинцев были поставлены в приоритет.

«Эпицентр», как социально-ответственная компания, откликнулась на инициативу президента и приступила к работе по противодействию распространению пандемии. Между представителями крупного бизнеса были распределены обязанности по обеспечению страны оборудованием и медикаментами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Мы взяли на себя миссию поставить во все областные центры Украины аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и взяли кураторство над Хмельницкой областью по обеспечению учреждений здравоохранения оборудованием и средствами защиты», - пояснил основатель компании «Эпицентр» Александр Герега.

Он отметил, что цель бизнеса не подменять государство, а помочь ему в трудный момент своим опытом, накопленным за годы управления крупными компаниями.

В частности, Вадим Новинский будет заниматься обеспечением Херсонской и Николаевской областей, Юрий Косюк – Винницкой и Черкасской, Александр Ярославский – Харьковской, Ринат Ахметов – Ивано-Франковской, Львовской, Луганской и Донецкой областей, Виктор Пинчук – Днепропетровской, Андрей Ставницер – Одесской области, Александр и Галина Гереги – Хмельницкой.

Стоит отметить, что работая 17 лет на рынке, группа компаний «Эпицентр» имеет разветвленную сеть поставщиков и эксклюзивные контракты с производителями из разных стран, что позволяет ей оперативно доставлять в Украину средства защиты от коронавируса и медицинское оборудование, на которые образовался большой спрос во всем мире.

Сейчас компания «Эпицентр» оказывает следующую помощь стране:

150 аппаратов ИВЛ.

В компании отметили, что аппараты ИВЛ заказали как только в Украине были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом, поскольку понимали, что производителю потребуется время на их изготовление и доставку.

Первую партию – 100 аппаратов ИВЛ и другую медицинскую аппаратуру поставщик ProMedTechnologies должен поставить из Китая в Украину на следующей неделе. Вторая партия по контракту с компанией «Медгарант» поступит в конце апреля. Сроки поставок третьей партии – 18 аппаратов - пока согласовываются.

Медоборудование для диагностики заболевания и интенсивной терапии в реанимационных отделениях.

Пульсоксиметры, мобильные рентген-системы, системы для полимеразной цепной реакции (ПЦР), ларингоскопи, мониторы пациента, инфузионные насосы, кислородные концентраторы, электрокардиографы, медицинские отсасыватели, средства защиты и другое оборудование.

28 млн грн выделено благотворительному фонду «Корпорация монстров».

Средства пойдут для обеспечения нужд Министерства здравоохранения на приобретение тестов для выявления коронавирус, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарств и медицинского оборудования для борьбы с COVID-19.

100 тысяч масок передано на запрос Киевской городской госадминистрации. Александровской клинической больницы предоставлено постельное белье и средства личной гигиены для пациентов. Реагируя на потребности власти города компания продолжит обеспечивать столичные заведения здравоохранения средствами защиты, гигиены и дезинфекции.

Работники средств массовой информации обеспечены средствами защиты и дезинфекции.

Стратегическую помощь получает Хмельницкая область.

В области создан оперативный штаб для обеспечения учреждений здравоохранения всем необходимым оборудованием и средствами защиты. Аппараты ИВЛ и медицинская аппаратура, закупленные компанией, поступят в больницы, которые будут принимать больных: Хмельницкую городскую инфекционную больницу и четыре центральные районные больницы (Славутскую, Дунаевецкую, Городоцкую и Ярмолинецьку). Следующим этапом аппаратами ИВЛ будут обеспечены другие центральные районные больницы области.

Кроме того, медучреждения области получат реанимационное и диагностическое оборудование, защитные костюмы, очки, перчатки, дезинфекторы.

Сейчас «Эпицентр» уже передал Хмельницком областном лабораторном центра самое современное оборудование для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), что дает возможность выявить Covid-19 - амплификатор Real-time CFX-96 Touch. К этому времени Хмельницкая область была единственной в стране, которая не имела должного оборудования для диагностики коронавирус.

Также область получила три кардиографы и современный рентген-аппарат, больницы обеспечены средствами защиты, необходимой техникой и постельным бельем.

Как отмечают в «Эпицентре», ежедневно оперативный штаб координирует действия с Департаментом здравоохранения области и больницами, предоставляя необходимое оборудование и средства защиты. Задача штаба - быстро реагировать на новые угрозы и потребности, с которыми может столкнуться область.

«Работаем на опережение, обеспечивая больнице тем оборудованием и средствами защиты, которые могут понадобиться на случай более интенсивного распространения болезни. «Эпицентр» будет помогать стране столько, сколько это будет нужно. В случае обострения ситуации мы будем искать возможности увеличения адресной помощи по тем направлениям, по которым от нас этого ожидает руководство государства», - говорит Александр Герега.

Вместе с тем, сеть хозяйственных магазинов «Эпицентр» продолжает выполнять социальную функцию, обеспечивая население товарами первой необходимости, средствами гигиены и защиты. В магазинах введены беспрецедентные меры санитарно-гигиенического контроля, ограничено количество посетителей (из расчета 1 человек на 10 кв. м), осуществляется температурный контроль и постоянная дезинфекция помещений, выполняются все рекомендации МОЗ для заведений торговли.

В компании подчеркивают, что в нынешней ситуации работают под девизом «ЭПИЦЕНТР – АПТЕКА ВАШЕГО ДОМА».

«Ежедневно мы получаем тысячи звонков со всей Украины с просьбой не останавливать работу. Люди понимают, что за месяц карантина на них ждет множество бытовых проблем, от сломанного крана до сгоревшей электрики. Также впереди посевная, товары для сада и огорода становятся первоочередными. Поэтому мы продолжаем работать, заботясь о быте украинцев, чтобы они могли позаботиться о своих семьях», - говорит заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО «Эпицентр К» Владимир Гончаров.