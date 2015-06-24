В УПЦ МП отметили важность уменьшения уровня агрессии в украинском обществе

Как сообщает Центр информации УПЦ, обращение обнародовано к 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.

«Ежедневно во всех храмах Украинской Православной Церкви возносится молитва за мир в Украине. Проповедь епископов и духовенства нашей Церкви сегодня направлена ​​на снижение уровня агрессии в украинском обществе. Только преодолев в себе ненависть и нетерпимость, мы можем идти к установлению мира в Украине», - говорится в обращении.

В то же время Священный Синод подчеркнул, что Украинская Православная Церковь выступает за государственную независимость и территориальную целостность Украины.

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«Решительно подчеркиваем, что Украинская Православная Церковь выступает за государственную независимость и территориальную целостность Украины. Наша Церковь объединяет всю Украину. Она является Церковью украинского народа. Ее верные живут на Западе и Востоке, на Юге и на Севере Украины. В ее состав входят люди разных национальностей и разных политических убеждений. Но все мы едины во Христе. Именно такой единой в многообразии должна быть и наша Родина - Украина».

Вместе с тем Священный Синод УПЦ отверг обвинения Церкви в непатриотизме.

«Со времен святого князя Владимира и в настоящее время наша Церковь всегда разделяла со своим народом его радость и страдания. Все попытки голословно обвинить Украинскую Православную Церковь в непатриотизме являются проявлением популизма. Вместо того, чтобы в это сложное время всем нам объединиться ради достижения общей цели - благополучия и стабильности государства, нас пытаются рассорить изнутри, тем самым нарушая мир и спокойствие в Украине», - отмечается в обращении к украинскому народу.