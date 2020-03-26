В Минобразования готовы перенести ВНО-2020 и вступительную кампанию из-за карантина
Даты, на которые перенесут внешнее независимое оценивание, будут зависеть от того, когда завершится карантин.
Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает Громадське.
Так, если обучение восстановится в мае, МОН готово провести пробное ВНО в мае. Основная сессия тестирования состоится после 20 июня.
Если же обучение восстановится в июне, пробное ВНО могут провести в июне до начала основной сессии, которая должна состояться также в июне.
Читайте такжеВНО-2020 и вступительную кампанию из-за карантина будут проводит позже - Минобразования
"Мы готовы начать ВНО в июне, июле или даже в середине августа. Если в середине августа - то процедура тестирования, получения результатов, закончится в середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября", - отметила Мандзий.
Вступительную кампанию также продлят, если ВНО состоится в июне. Министерство должно подготовить изменения в правила приема в высшие учебные заведения.
Также Мандзий рассказала, что Украинский центр оценивания качества образования в середине апреля представит видеоролик о пробном ВНО. Также она отметила, что в этом году тестирование точно состоится.
В то же время государственная итоговая аттестация для 4 и 9 классов будет отменена.
Напомним, 25 марта Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.
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