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В Минобразования готовы перенести ВНО-2020 и вступительную кампанию из-за карантина

15:00, 26 марта 2020
Общество
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Вступительную кампанию также продолжат, если ВНО состоится в июне / фото УНИАН

Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает Громадське.

Так, если обучение восстановится в мае, МОН готово провести пробное ВНО в мае. Основная сессия тестирования состоится после 20 июня.

Если же обучение восстановится в июне, пробное ВНО могут провести в июне до начала основной сессии, которая должна состояться также в июне.

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"Мы готовы начать ВНО в июне, июле или даже в середине августа. Если в середине августа - то процедура тестирования, получения результатов, закончится в середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября", - отметила Мандзий.

Вступительную кампанию также продлят, если ВНО состоится в июне. Министерство должно подготовить изменения в правила приема в высшие учебные заведения.

Также Мандзий рассказала, что Украинский центр оценивания качества образования в середине апреля представит видеоролик о пробном ВНО. Также она отметила, что в этом году тестирование точно состоится.

В то же время государственная итоговая аттестация для 4 и 9 классов будет отменена.

Напомним, 25 марта Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.

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