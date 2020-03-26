На Винниччине умер 78-летний мужчина, которого обвиняли в избиении "беркутовцев"

Ни один работник правоохранительных органов, который в январе 2014 года незаконно привлек пенсионера Николая Пасечника к уголовной ответственности за якобы избиение "беркутовцев", до сих пор не наказан.

Скончался один из потерпевших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Николай Пасечник.

Об этом сообщает Винницкое онлайн-издание "ЗЗ-й канал" со ссылкой на земляка Николая Пасечника Юрия Нагорного.

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“Народная Самооборона м. Ладыжин” с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пламенный патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасечник", - сказал Нагорный.

Как сообщал УНИАН, Пасечник был задержан 22 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве. 72-летнего мужчину обвинили в якобы избиении "беркутовцев".

Судья Оболонского райсуда Юлия Швачач по ходатайству следователя Виталия Матюши и прокуроров Илоны Клюге и Андрея Савчука выбрала пенсионеру меру пресечения в виде содержания под стражей. После Революции достоинства Швачач отстранили за нарушение присяги именно из-за ее решения об аресте Пасечника.

Сейчас обвинение в незаконном привлечении Пасечника к уголовной ответственности выдвинуто бывшему заместителю прокурора Оболонского района Киева Клюге и следователю Оболонского управления полиции Матюше. В феврале прошлого года умер третий подозреваемый - прокурор Андрей Савчук.

Судебные заседания по этому делу почти год не могут начаться из-за постоянных отводов судей, больших перерывов между судебными заседаниями и просто из-за неявки судьи на заседание.