ВСУ попросили международной помощи в борьбе с распространением коронавируса - НАТО

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил соответствующий запрос.

Вооруженные силы Украины просят международной помощи с целью противодействия распространению коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Организации Североатлантического договора.

23 марта Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦ) получил запрос от Вооруженных сил Украины на получение международной помощи с целью реагирования на пандемию коронавируса (COVID-19).

"ЕКЦ просит международных партнеров обеспечить помощь Министерству обороны Украины путем поставки гуманитарной помощи, чтобы исключить распространение вируса в подразделениях Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении НАТО.