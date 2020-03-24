ВСУ попросили международной помощи в борьбе с распространением коронавируса - НАТО
10:04, 24 марта 2020Общество
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Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил соответствующий запрос.
Иллюстрация REUTERS
Вооруженные силы Украины просят международной помощи с целью противодействия распространению коронавируса.
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Об этом говорится в сообщении на сайте Организации Североатлантического договора.
23 марта Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦ) получил запрос от Вооруженных сил Украины на получение международной помощи с целью реагирования на пандемию коронавируса (COVID-19).
"ЕКЦ просит международных партнеров обеспечить помощь Министерству обороны Украины путем поставки гуманитарной помощи, чтобы исключить распространение вируса в подразделениях Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении НАТО.
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