Переход на летнее время в Украине: когда переводить часы

Переход на летнее время в Украине состоится в воскресенье, с 28 на 29 марта.

Уже на этих выходных, в ночь с 28 на 29 марта, в 3 утра стрелки часов в Украине переведут на час вперед. Поэтому вставать придется раньше.

Когда переводят часы на летнее время 2020

Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время.

Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения.

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Переход на летнее время: адаптация

По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее.

Специалисты советуют пораньше ложиться спать уже за неделю до перевода часов. Это позволит вашему организму привыкнуть к грядущей смене распорядка дня.

Также врачи рекомендуют отказаться от кофе и алкоголя в первые дни после перевода. Эти напитки могут негативно влиять на нервную систему и усугубить стресс от смены распорядка дня. После пробуждения ранним утром примите контрастный душ. Он поможет взбодриться.

А в целом, как отмечают медики, на адаптацию после перевода часов на летнее время может уйти не меньше недели.

В 2020 году перевод часов на летнее время в Украине выпадает на время общенационального карантина, вызванного пандемией коронавируса. По мнению врачей, для тех, кто находится на карантине, вред для здоровья от перехода на новый ритм жизни будет меньше.

Перевод часов: история

К слову, впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

В Украине часы переводят с 1981 года.

Перевод часов на летнее время 2020 в Украине: видео