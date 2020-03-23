Двое украинцев пытались самостоятельно пересечь границу и "застряли" между Черногорией и Боснией

Решение в отношении двух украинцев должен принять кризисный штаб, который проведет заседания сегодня утром.

Двое украинских туристов, которые пытались выехать из Черногории, были заблокированы на черногорско-боснийской границе.

Об этом сообщил консул Посольства Украины в Черногории Михаил Шматов в социальной сети Facebook.

«Несмотря на то, что все государственные границы с Черногорией закрыты, и я запретил гражданам выезд на своем авто за границу, двое украинских туристов, которых я несколько раз до того предупреждал об опасности и рисках, сегодня все же решили добраться до Украины самостоятельно. В результате они были заблокированы между боснийско-хорватской границей, потому что Хорватия их не пустила, из-за запрета въезда и транзита, а Босния отказалась их обратно возвращать. Затем Босния решила, что впустит только при условии размещения на 14-дневный карантин в палаточном городке», - отметил консул.

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В связи с этим он сообщил, что с коллегами из Боснии почти день «вытягивали двух украинцев из беды».

«В результате полицейским конвоем они были возвращены в Черногорию, которая предварительно дала мне согласие, что их впустит назад, однако не впустила. Правила есть правила. Иностранцам без вида на жительство въезд запрещен. Все мои мольбы и попытки хоть как-то им помочь закончились безрезультатно», - заявил Шматов.

Он добавил, что решение в отношении двух украинцев должен принять кризисный штаб, который проведет заседание сегодня утром.

«Все документы и просьбы поданы, надеюсь, что им позволят въехать, без размещения в обсервации, при условии их скорейшей эвакуации», - добавил консул.

Двое украинцев вынуждены были ночевать в машине перед черногорской границей.

«Надеюсь эта история будет уроком для всех. Европа изменилась, и в ней имеют значение границы и паспорта. Учитывайте новые правила, какими бы временными они ни были. И слушайте консулов, мы вам помогаем, даже если вы этого не понимаете», - заявил Шматов.

Как сообщал УНИАН, около 2 тыс. украинских туристов не могут вылететь на родину из Таиланда после закрытия авиасообщения в связи с эпидемией коронавирус.