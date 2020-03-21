Телеуроки будут транслироваться на общенациональных и региональных телеканалах, а также будут доступны в интернете.

В Украине запустят образовательный телепроект для учащихся 5-11-х классов, которые из-за карантина учатся дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Владимира Зеленского, который обсудил эту инициативу с руководителями телеканалов.

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Во время встречи глава государства напомнил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение.

Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11-х классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.

По словам президента Украины, формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в интернете.

Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента о необходимости производства и запуска такого важного социального проекта, учитывая введение в Украине карантина.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. Учебные заведения закрыты с 12 марта на карантин сроком на три недели. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.