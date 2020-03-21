В Луцке монахи предлагают подвозить медиков на работу

В Луцке из-за объявления карантина общественный транспорт временно не будет курсировать.

В Луцке монахи Жидичинского монастыря Святого Николая Чудотворца предложили городскому совету перевозить медработников на работу в автомобиле, принадлежащем обители.

Об этом УНИАН сообщил декан монастырей епархии архимандрит Константин (Марченко).

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«Поскольку в Луцке на время карантина не будет курсировать общественный транспорт и невозможным междугородное сообщение, насельники монастыря своим транспортом организовали проезд для медработников коммунального предприятия «Луцкий центр первичной медицинской помощи № 1»,- сообщил архимандрит Константин.

По его словам, в монастыре ежедневно звучит молитва, акафист святителю Николаю Чудотворцу в центральном храме обители и в двух скитах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23.00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. В частности, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Таким образом, в Черновицкой области сейчас 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.