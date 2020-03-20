Сегодня весь мир отмечает Международный день счастья: открытки и поздравления

Генассамблея ООН приняла резолюцию о Дне счастья 28 июня 2012 года.

Смертельно опасная пандемия коронавируса, экономический кризис и жесткий карантин – не повод впадать в уныние, ведь сегодня отмечается Международный день счастья ООН.

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о Дне счастья 28 июня 2012 года. Таким образом в организации поддержали идею того, что стремление к счастью является важнейшим желанием каждого человека на Земле, и правительствам следует помнить, что уровень счастья граждан – важный показатель благосостояния нации. За введение Дня счастья выступили все 193 государства-члена ООН.

Отмечать День счастья решили в день весеннего равноденствия, поскольку это традиционный символ прихода весны, знакомый всему человечеству.

Резолюция ООН предлагает отмечать День счастья путем проведения просветительских мероприятий и социальных инициатив. Впрочем, это отличный повод пожелать счастья своим близким, друзьям и коллегам.

Поздравления с днем счастья

В сети можно найти массу вариантов поздравлений с днем счастья в прозе.

Искренне поздравляю с Днем счастья! Желаю тебе жить полной и красочной жизнью, в которой есть место приятным заботам, творчеству и блестящим успехам. Иди по жизни мело, будь целеустремленным, сильным и добрым. Пусть все складывается так, как задумывается!

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В этот весенний день желаю тебе настоящего человеческого счастья. Чтобы успех, удача и любовь всегда были твоими спутниками. Чтобы любые жизненные неурядицы пролетали быстро, делая тебя лишь сильнее и мудрее.

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Во Всемирный день счастья желаю тебе, чтобы радостные моменты жизни длились как можно дольше и радовали яркими воспоминаниями! Пусть счастье никогда не покидает твою душу.

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Сегодня хочу пожелать тебе простого женского счастья – пусть твои родные и любимые люди всегда будут рядом, а жизнь всегда будет наполнена уютом, радостью и покоем.

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Желаю никогда не терять веру в лучшее, следовать за своей мечтой и всегда уметь радоваться жизни, даже в самые трудные ее моменты. С днем счастья!

Поздравление на День счастья – стихи

В счастливый День придумали в ООН,

Что счастье нам приносит почтальон.

И поздравленьями завален Интернет.

Вот и тебе привет. Не говори, что счастья нет.

***

Разве может быть счастливей

Хоть какой то еще день?

Сегодня счастья во всем мире,

Сегодня радость набекрень!

Я вас всем сердцем поздравляю,

С этим чудесным, милым днем!

И счастья я вам пожелаю,

А остальное наживем!

***

Что такое счастье?

Сложный то вопрос.

Мы его не видим

И бежим наш кросс.

А ведь счастье — сказка,

Что в душе живет.

Ты открой лишь дверцу,

Пусть оно войдет.

С днем таким счастливым

Поздравляю я.

Будут рядом с вами

Близкие, друзья.

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