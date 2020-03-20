Сегодня весь мир отмечает Международный день счастья: открытки и поздравления
Смертельно опасная пандемия коронавируса, экономический кризис и жесткий карантин – не повод впадать в уныние, ведь сегодня отмечается Международный день счастья ООН.
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о Дне счастья 28 июня 2012 года. Таким образом в организации поддержали идею того, что стремление к счастью является важнейшим желанием каждого человека на Земле, и правительствам следует помнить, что уровень счастья граждан – важный показатель благосостояния нации. За введение Дня счастья выступили все 193 государства-члена ООН.
Отмечать День счастья решили в день весеннего равноденствия, поскольку это традиционный символ прихода весны, знакомый всему человечеству.
Резолюция ООН предлагает отмечать День счастья путем проведения просветительских мероприятий и социальных инициатив. Впрочем, это отличный повод пожелать счастья своим близким, друзьям и коллегам.
Поздравления с днем счастья
В сети можно найти массу вариантов поздравлений с днем счастья в прозе.
Искренне поздравляю с Днем счастья! Желаю тебе жить полной и красочной жизнью, в которой есть место приятным заботам, творчеству и блестящим успехам. Иди по жизни мело, будь целеустремленным, сильным и добрым. Пусть все складывается так, как задумывается!
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В этот весенний день желаю тебе настоящего человеческого счастья. Чтобы успех, удача и любовь всегда были твоими спутниками. Чтобы любые жизненные неурядицы пролетали быстро, делая тебя лишь сильнее и мудрее.
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Во Всемирный день счастья желаю тебе, чтобы радостные моменты жизни длились как можно дольше и радовали яркими воспоминаниями! Пусть счастье никогда не покидает твою душу.
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Сегодня хочу пожелать тебе простого женского счастья – пусть твои родные и любимые люди всегда будут рядом, а жизнь всегда будет наполнена уютом, радостью и покоем.
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Желаю никогда не терять веру в лучшее, следовать за своей мечтой и всегда уметь радоваться жизни, даже в самые трудные ее моменты. С днем счастья!
Поздравление на День счастья – стихи
В счастливый День придумали в ООН,
Что счастье нам приносит почтальон.
И поздравленьями завален Интернет.
Вот и тебе привет. Не говори, что счастья нет.
***
Разве может быть счастливей
Хоть какой то еще день?
Сегодня счастья во всем мире,
Сегодня радость набекрень!
Я вас всем сердцем поздравляю,
С этим чудесным, милым днем!
И счастья я вам пожелаю,
А остальное наживем!
***
Что такое счастье?
Сложный то вопрос.
Мы его не видим
И бежим наш кросс.
А ведь счастье — сказка,
Что в душе живет.
Ты открой лишь дверцу,
Пусть оно войдет.
С днем таким счастливым
Поздравляю я.
Будут рядом с вами
Близкие, друзья.