Спасатели тушат масштабный пожар в одной из школ Запорожья

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информация о пожаре в оперативно-координационный центр поступило в 14.20. В помещении находились 42 ребенка и 15 преподавателей. До прибытия пожарных персонал заведения самостоятельно эвакуировал учеников из помещения. Пострадавших нет, в больницы никто не обращался.

Читайте такжеВ Киеве горела психиатрическая больница "Павловка"

Возгорание возникло на крыше школы. Из-за большой задымленности пожарные работают в аппаратах на сжатом воздухе.

На данный момент ликвидация пожара продолжается. Ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают 11 единиц техники и 60 спасателей.

На момент прибытия подразделений ГСЧС общая площадь пожара составила почти 100 кв м.

"Сложность тушения пожара заключается в том, что зданию школы уже почти 80 лет. Несущие конструкции кровли сооружения выполнены из легковоспламеняющихся деревянных материалов, на которые установлен шифер и металлические жестяные конструкции, покрытые несколькими слоями рубероида и пропитаны смолой. Кроме того, здание находится на территории частного сектора, из-за этого давление воды в системе водоснабжения недостаточно, поэтому постоянно осуществляется дополнительный подвоз воды", - отметили в ГСЧС.