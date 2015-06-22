В Минюсте анонсировали создание офиса по возврату активов экс-чиновников
13:48, 22 июня 2015Общество
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В ближайшее время будет создан офис по возврату активов бывших высокопоставленных чиновников.
Севостьянова заверила, что возвращенные средства используют эффективно / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова во время заседания коллегии Министерства юстиции Украины.
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"Министерство продолжает работу по возврату активов бывших высокопоставленных чиновников, и в ближайшее время мы ожидаем создание специального офиса по возвращению таких активов для того, чтобы в дальнейшем эффективно распоряжаться средствами, которые будут возвращены", - сказала она.
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