Томенко комментирует преодоление президентского вето

Автор законопроекта „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усыновления”, народный депутат Николай ТОМЕНКО положительно оценивает сегодняшнее преодоление Верховной Радой вето Президента на этот закон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По мнению депутата, то, что за преодоление вето проголосовали 387 народных депутатов, еще раз подтверждает серьезную обеспокоенность общества состоянием усыновления в Украине, которое превратилось, фактически, в рынок по продаже детей. Не секрет, отметил Н.ТОМЕНКО, что сегодня межгосударственное усыновление происходит „в тени”, то есть государственные органы или уполномоченные ими структуры не контролируют условий и последующую судьбу усыновленных украинских детей.

„Приняв этот Закон, мы сделали лишь первый шаг к предотвращению, к сожалению, частых случаев злоупотреблений с усыновлением украинских детей иностранными гражданами. Следующим шагом в этом направлении должна быть ратификация украинским парламентом Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления”, - убежден М.ТОМЕНКО.

„Поддерживая Президента, который объявил текущий год годом поддержки усыновления в Украине, необходимо не словом, а делом защищать национальное усыновление и поставить под контроль государства и общества процесс межгосударственного усыновления”, - считает народный депутат.

Как сообщалось, в Законе Н.ТОМЕНКО и Елены БОНДАРЕНКО „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усыновления” закрепляется норма о том, что усыновителем ребенка может быть дееспособное лицо в возрасте не младше 21 года. А разница в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть больше 45 лет.

Президент Украины предлагал исключить из законопроекта норму о том, что усыновление не может осуществляться иностранцем, который не состоит в браке, за исключением случаев, когда иностранец является родственником ребенка.

Вместе с тем, парламентарии сохранили такую норму с учетом множественных фактов физического или психологического насилия, халатного или грубого обращения и эксплуатации детей, усыновленными одинокими лицами из-за границы, а также приняв во внимание то, что абсолютное большинство стран, заботясь о своих детях, законодательно ограничивает усыновление детей одинокими лицами.