На Киевщине друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело - СМИ (видео)

Пенсионерка опасается, чтобы злоумышленники не похитили останки ее сына из гроба.

Жительница Киевщины вынуждена охранять могилу своего умершего сына – чтобы злоумышленники не уничтожили тело мужчины с целью завладения землей.

Об этом говорится в сюжете программы "Надзвичайні новини", пишет "Главком".

Зинаида Адамовна после внезапной смерти своего 39-летнего сына унаследовала от него фермерское хозяйство вместе с дорогой землей под Киевом. Однако когда женщина пришла в себя после трагедии и решила переоформить бумаги, выяснилась ужасная вещь.

"Оказывается, мой сын через год после своей смерти "продал" землю. В паспорт, предоставленный при продаже, вклеено фото совсем другого человека, которого я никогда в жизни не видела", - делится горем женщина.

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Покупатели земли — новосозданная столичная компания с именем, очень похожим на фермерское хозяйство умершего Евгения Кондратенко. После проигрышей в судах рейдеры продолжают настаивать: землю купили у живого человека, который инсценировал свою смерть и сейчас скрывается.

"Мне кажется, это какой-то сценарий сумасшедшего режиссера. Шокирует кощунство этих людей, доказывающих следователям, что человек, который уже три года как мертв, на самом деле жив, и что он продал землю", - рассказал Владимир, брат основателя фермерского хозяйства.

"Договор купли-продажи, удостоверяющий переход права собственности, признан недействительным. На тот момент в реестре актов гражданского состояния уже содержалась информация о том, что Кондратенко Евгений уже умер", - отметила Семена Микуляк, адвокат семьи фермера.

Родные умершего подозревают, что рейдеры пойдут на все ради дорогой земли на берегу Днепра. Родные и друзья фермера опасаются, что злоумышленники собираются выкопать гроб с телом Евгения и уничтожить останки, чтобы доказать свою абсурдную версию. Мать и друзья умершего сейчас дежурят у могилы – охраняют от воров.