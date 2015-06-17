ООН не хватает значительной суммы на гуманитарные операции в этом году

Об этом сообщил журналистам в Женеве официальный представитель управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Ларке, подчеркнув, что речь идет о "рекордно высоких финансовых потребностях", передает ТАСС.

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Йенс Ларке напомнил, что 6 месяцев назад ООН и ее партеры попросили у доноров $16,4 млрд на 2015 год, чтобы можно было оказать помощь 57,5 млн человек в 22-х странах. Однако затем потребовалось изыскать еще $2,4 млрд, и общая сумма выросла до $18,8 млрд.

Эти средства необходимы, чтобы охватить гуманитарным содействием 78,9 млн людей в 37-ми государствах. На настоящий момент доноры обещали $4,8 млрд. То есть, недостает $14 млрд или 74% требуемых средств.

Как отмечают в УКГВ, гуманитарное сообщество "сталкивается и с другими серьезными вызовами - от резкого роста числа внутренне перемещенных лиц в мире из-за конфликтов (с 33,3 млн в 2013 году, до 38 млн в 2014 году) до роста расходов на доставку помощи, не в последнюю очередь из-за проблем с безопасностью".