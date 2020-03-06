"Свобода, новое элитное жилье и машины": журналисты узнали, как живет пойманный на крупной взятке экс-прокурор

За 4 года дело Сергея Нечипоренко почти не продвинулось, а сам экс-прокурор летает в Болгарию, оплачивает обучение сына в Великобритании и продолжает покупать элитное имущество.

Бывшего прокурора Сергея Нечипоренко в ноябре 2015 года поймали на взятке в 150 тысяч долларов, но сейчас он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье.

Об этом говорится в расследовании «Схем».

Нечипоренко прослужил в органах прокуратуры 17 лет. За это время он и его семья успели приобрести дом с искусственным озером под Киевом, четырехкомнатную квартиру в пригороде и ряд офисных помещений в центре столицы.

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"За годы прокурорской службы Нечипоренко и уже даже после увольнения постепенно рос и семейный автопарк семьи прокурора из машин премиум класса: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota", - отмечают журналисты.

После задержания Нечипоренко вышел на свободу под залог в 3 миллиона гривень. Он развелся и по соглашению о разделе имущества передал бывшей жене Ирине Ореховой почти всю свою элитную загородную недвижимость, квартиры, авто премиум-класса и часть офисных помещений. С этого имущества Печерский суд снял арест.

По данным "Схем", остаться на свободе и снять арест с имущества Нечипоренко помогли 2 суда - Печерский и Шевченковский.

Сейчас по городу экс-прокурор ездит на Toyota Land Cruiser, принадлежащем его бывшей жене. Сейчас Ирина Орехова живет в Болгарии и, по данным "Схем", с 2017 года Нечипоренко летал в эту страну как минимум 20 раз. А его бывшая жена и теща купили там несколько квартир.

Также Нечипоренко часто бывает в Великобритании. Там учится его старший сын Сергей. Один семестр обучения стоит 16 тысяч фунтов - это более 500 тысяч гривен.

После увольнения с государственной службы Сергей Нечипоренко ушел в банковский сектор, стал советником председателя правления "Місто Банку", где работает до сих пор.