Одесский медуниверситет просит ГБР открыть дело против прокурора Острик за давление и превышение власти

Сотрудники Одесского национального медуниверситета направили коллективное обращение в Государственное бюро расследований с просьбой привлечь к ответственности прокурора Одесской местной прокуратуры №3 Оксану Острик — за превышение служебных полномочий.

Как говорится в обращении, в настоящее время прокуратура расследует два уголовных производства. Однако вместо определенных законом следственных действий прокурор безосновательно вызывает сотрудников вуза на допросы и требует предоставить документы, не относящиеся ни к одному из расследований: штатные расписания, указы о назначении сотрудников на должности, финансовые планы и отчеты, сметы и др. По мнению авторов письма, таким образом Острик «незаконно вмешивается в работу и хозяйственную деятельность ОНМедУ».

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«Мы считаем, что Острик совершает неправомерное давление на сотрудников Одесского национального медицинского университета… Досудебное расследование сводится к сбору информации на работников Одесского национального медицинского университета и истребованию документов, очевидно, не имеющим никакого отношения к обстоятельствам, которые подлежат установлению в соответствующих уголовных производствах», — сказано в документе.

По мнению авторов обращения, прокурор действует в интересах Владлены Дубининой и Константина Аймедова, которые пытаются захватить университет рейдерским путем: «Оксана Острик поддалась незаконному влиянию, что привело к превышению прокурором своих полномочий, противоправному влиянию и нарушению прав работников ОНМедУ, вмешательству в деятельность ОНМедУ».

Авторы усмотрели в действиях прокурора признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), и просят ГБР начать досудебное расследование по указанным фактам. Обращение подписали 11 сотрудников университета.

Напомним, конфликт вокруг ОНМедУ начался летом 2018 года, когда экс-министр здравоохранения Уляна Супрун уволила ректора Валерия Запорожана и назначила и.о. ректора Константина Аймедова, а затем Владлену Дубинину. Окружной административный суд Киева оба назначения признал незаконными и запретил МЗУ назначать своего кандидата на выборную должность. Сторонники Дубининой и Аймедова несколько раз пытались захватить вуз силовым путем. Позже проректор Константин Талалаев сообщал, что рейдерский захват перешел в юридическую плоскость: работу вуза блокируют ежедневными многочасовыми допросами и безосновательными следственными действиями.