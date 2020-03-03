Новые правила выезда в Россию: в приграничных областях фиксируют спрос на оформление загранпаспорта

С 1 марта выехать из Украины в Россию можно только при наличии загранпаспорта.

В Государственной миграционной службе рассказали, как повлияли новые правила выезда в Россию, действующие с 1 марта, на оформление заграничных паспортов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГМС.

В ведомстве отмечают, что в целом нововведения не повлияли на общее количество оформленных заявлений-анкет на получение загранпаспорта, по сравнению с предыдущими годами. Однако, в тех областях, которые граничат с РФ, наблюдается рост спроса на оформление документа.

"В частности, в течение января-февраля 2020 года количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросло в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019 года), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях", - говорится в сообщении.

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В ГМС подчеркнули, что готовы к увеличению спроса на соответствующую услугу в указанных областях.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года правительство своим решением приостановило действие положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении - для лиц до 16 лет.

Эти нововведения начали действовать с 1 марта. В России намерены впускать граждан Украины на свою территорию и по обычным паспортам.