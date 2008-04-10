У Украины и ЕС может получиться образцовый проект

Создание зоны свободной торговли с Украиной Евросоюз рассматривает как пример наследования для стран, которые сотрудничают с ЕС в рамках политики соседства. Об этом в Киеве заявил председатель отдела Европы и Центральной Азии Еврокомиссии Леопольдо Рубиначчи. По его словам, это будет новой вехой в двусторонних отношениях.

Опыт организации свободной торговли ЕС и Украины будет перенесен на все страны, которые стремятся углубить торговые отношения с Евросоюзом, говорит Леопольдо Рубиначчи. «Это будет прецедент того, что мы хотим в дальнейшем делать с другими нашими соседями». Аналитик центра европейских политических исследований Майкл Эмерсон считает, что приемлемыми могут быть два сценария создания зоны свободной торговли Евросоюза с Украиной. Первый, по примеру Грузии, это быстрая либерализация двусторонней торговли, другой сценарий - постепенная интеграция в европейские рынки. По убеждению Еврокомиссии, к процессу должны приобщиться представители бизнеса. В свою очередь у Министерства иностранных дел Украины есть свои требования к Еврокомиссии. Заместитель министра МИД Андрей Веселовский говорит, если модель сотрудничества Украины и ЕС в сфере свободной торговли будет экспериментальной, то украинская сторона предпочитает получить больше финансовой помощи от Евросоюза.

Немецкая волна