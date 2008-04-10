Цена нефти снова взлетела до рекорда

Цена нефти на мировом рынке установила новый рекорд.

В Нью-Йорке за баррель марки “Лайт свит круд ойл” платили 110 долларов 87 центов, а это - на 2 доллара 13 центов больше, чем накануне.

На лондонской бирже баррель “черного золота” марки “Брент” подорожал на 2 доллара 13 центов и стоил 108 долларов 47 центов.

Эксперты связывают это с падением курса доллара, а также с обнародованием доклада правительства Соединенных Штатов. В нем констатируется резкое падение запасов топлива накануне летнего сезона. По прогнозам трейдеров, цены на нефть в ближайшее время в мире будут повышаться. К ценам мирового рынка в последнее время чувствительна и стоимость бензина на украинских заправках.

ICTV