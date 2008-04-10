Ющенко пригласил в Киев ведущих египетских бизнесменов

21-23 мая в Киеве пройдет заседание Украинско-египетской правительственной комиссии. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на Украинско-египетском бизнес-форуме, который состоялся в Каире в среду, передает корреспондент УНИАН.

"Мы договорились, что в мае этого года будет заседание Украинско-египетской правительственной комиссии", – сказал президент Украины.

Обращаясь к представителям деловых кругов Египта, В.ЮЩЕНКО отметил, что хотел бы, чтобы представители египетского бизнеса посетили Украину в это время – 21-23 мая - и стали участниками бизнес-форума. "Мы хорошо подготовим украинскую аудиторию и украинские предложения" (к этому мероприятию), - заверил глава государства.

В.ЮЩЕНКО также пригласил египетских бизнесменов принять участие в ежегодном собрании Европейского Банка, которое пройдет в Украине 28 мая, и на которое пригласят более 5 тыс. бизнесменов из разных стран.