С завтрашнего дня пункты пропуска на Донбассе переходят на весенний график работы

Пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.

С 1 марта контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на весенний график работы. Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30. Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2019 года КПВВ работают с 08.00 до 17.00.

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