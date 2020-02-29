С завтрашнего дня пункты пропуска на Донбассе переходят на весенний график работы
12:21, 29 февраля 2020Общество
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Пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.
КПВВ на Донбассе будут работать дольше / фото УНИАН
С 1 марта контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на весенний график работы.
Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.
Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2019 года КПВВ работают с 08.00 до 17.00.
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