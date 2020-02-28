Граната, которой мужчина угрожал в одесском суде, оказалась муляжом (фото, видео)

Обвиняемый в убийстве мужчина, угрожавший взорвать гранату, заявил о фальсификации против него дела об убийстве.

Граната, которую сегодня обвиняемый в убийстве угрожал взорвать в Приморском районном суде Одессы, оказалась муляжом.

Как сообщили УНИАН в региональном главке Нацполиции, уже завершена экспертиза изъятого предмета.

Читайте такжеВ Одессе мужчина, угрожавший взорвать в суде гранату, мог получить боеприпас в пакете с едой - полиция«По результатам проверки, изъятый у задержанного предмет оказался муляжом», - заявили в полиции.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемого доставили в зал заседаний сотрудники батальона конвойной службы регионального главка Национальной полиции.

«До начала заседания, обвиняемый из своего полиэтиленового пакета с документами вытащил предмет, похожий на гранату, выдернул чеку и, угрожая взорвать суд, требовал присутствие прокурора Одесской области и освобождения из-под стражи. Настаивал, что уголовное производство в отношении него сфальсифицировано», - сообщили в суде.

Почти все участники судебного процесса, находившиеся в зале, были выведены из зала, в котором около двух часов оставались в заложниках судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь.

Акцентируется на том, что в результаты долгих и трудных переговоров, благодаря высокопрофессиональным действиям начальника ГУНП в Одесской области Олега Беха и прокуратура Одесской области Максима Вихора, злоумышленник пошел на сделку, и отдал гранату правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районном суде Одессы вооруженный гранатой обвиняемый в убийстве взял в заложники судей. Начальнику регионального главка Нацполиции Олегу Беху удалось убедить мужчину в необходимости сдать боеприпас, который направлен на экспертизу. Назначено служебное расследование. Подозреваемый временно переведен из СИЗО в ИВС.