Прокуратура объявила о подозрении "атаману", который захватывал Раду Крыма в 2014 году

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Прокуратура автономии совместно с Главным управлением Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе сообщила о подозрении «крымскому казачьему атаману» и участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Читайте также"Русские топчут нашу землю": территорию посольства РФ в Киеве забросали лаптями

Отмечается, что ему инкриминируется ч. 5 ст. 260 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины в 2014 году, будучи «атаманом крымского регионального отделения союза казаков-воинов России и зарубежья», возглавлял подразделение «казаков», которое вошло в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», - говорится в сообщении.

Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года подозреваемый вместе с другими «самообороновцами» участвовал в разгоне и задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховной Рады АР Крым.

«Крымский казачий атаман», среди прочего, также осуществлял блокирование и захват административных зданий в г. Симферополе, пограничного управления и воинских частей в результате чего «казаки» завладели оружейной комнатой», - добавили в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск.

Как сообщал УНИАН, за время российской оккупации Крыма, количество украинских отдыхающих на полуострове сократилось в 10 раз, и эти люди не нуждаются в воде из Северо-Крымского канала