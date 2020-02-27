За время российской оккупации число украинских туристов в Крыму сократилось в 10 раз – эксперт

В условиях оккупации Крым посещают с целью отдыха до 300 тыс. украинцев, отметил экс-постпред президента Украины в АРК.

За время российской оккупации Крыма, количество украинских отдыхающих на полуострове сократилось в 10 раз, и эти люди не нуждаются в воде из Северо-Крымского канала.

Об этом заявил экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает "Обозреватель". Он прокомментировал заявления российских политиков, что Украина обязана открыть Северо-Крымский канал из-за якобы массового наплыва своих туристов на полуостров.

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"Курортный сектор Крыма, те местности, где традиционно люди отдыхают, мало связаны с Северо-Крымским каналом. На южном берегу Крыма и на юго-западе есть местные источники воды. Никакого отношения Северо-Крымский канал не имеет ни при каких обстоятельствах к этой части инфраструктуры Крыма", – отметил бывший постпред.

"Я думаю, что это заявляют люди, которые видели Крым где-то когда-то на карте, и там никогда не были, а возможно отдыхают в совсем других местах – в Европе или на каких-то островах", – отметил Бабин.

Экс-чиновник привел статистику, согласно которой в условиях оккупации Крым посещают с целью отдыха до 300 тыс. украинцев, тогда как до оккупации это число составляло 4 млн.

"Крым не является Меккой для украинского туриста по ряду обстоятельств. Это политические обстоятельства, плохая логистика, цены, которые, мягко говоря, выше, чем на подконтрольной территории, а также равные или выше, чем цены на курортах Средиземного моря", – заявил Бабин.

"Для человека, который умеет считать собственные средства, даже если он абсолютно аполитичен, даже если люди не воспринимают ситуацию войны, агрессии, просто если они считают собственный бюджет, то очевидно, что такие поездки – своеобразное удовольствие, очень дорогое и некачественное. Это объективная реальность", – добавил он.