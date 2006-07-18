Ехануров против акционирования ГТС

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ не поддерживает идею акционирования газотранспортной системы (ГТС) страны.

"Мы против такой возможности. Пускай БОЛКИСЕВ говорит об этом все, что хочет", - сказал он, комментируя по просьбе РИА «Новости» заявление председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра БОЛКИСЕВА о том, что Украина может вернуться к идее изучения возможности совместного с Россией управления газотранспортной системой страны.

По словам премьера, на данном этапе речь может идти только о долевом участии инвесторов в строительстве новых газопроводов на территории Украины.

"Это могут быть только новые газовые нитки, и то, желательно, в сторону Туркменистана", - заявил Ю.ЕХАНУРОВ. "К идее акционирования ГТС мы можем вернуться лет через 20, но не сейчас", - подчеркнул он.

Ранее Газпром заявлял о заинтересованности в ряде украинских энергетических активов, в частности, распределительной сети. Российский газовый концерн и украинское правительство обсуждали возможность снижения цены на газ в обмен на совместное управление ГТС, однако компромисса в этом вопросе не достигли.