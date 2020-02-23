Пограничники не пустили в Украину еще двух российских пропагандистов

Обоих россиян отправили в Минск обратным рейсом.

Во время оформления рейса «Минск-Киев» пограничники обнаружили среди пассажиров двух россиян, которые работают в сфере массовой информации. Обоим иностранцам отказали в пересечении границы Украины.

Как сообщается на сайте ГПСУ, первый россиянин - писатель и журналист.

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“Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир «искал вдохновение» в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве”, - говорится в сообщении.

Тем самым рейсом, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка, как отмечается, обеспечивает коммуникацию группы компаний, которые ведут деятельность во временно оккупированном Крыму. В своих соцсетях девушка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Ей также не разрешили въехать в Киев.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в страну на 3 года. Утром они обратным рейсом улетели в Минск.

“Украинская правда” сообщает, что речь идет о главном редакторе издания “Snob.ru” Александре Мушареве и пиарщице Екатеринее Белоусовой. Мурашев в своем Facebook отметил, что это должен быть уже пятый его визит в Украину. Кроме него, пересечь границу не разрешили еще четырем участникам мероприятия в Киеве.

21 февраля пограничники не пропустили в Украину россиян, которые ехали в Киев для проведения тренингов и лекций по написанию текстов, коммуникаций, пиара и журналистики.

Как сообщил УНИАН источник в Госпогранслужбе, речь идет о гражданах РФ Дмитрие Сидорине, Андрее Фрольченкове и Екатерине Дементьевой, которая является топ-менеджером российского «Яндекса».