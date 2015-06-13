Жителей Мариуполя просят максимально экономить газ

Жителей Мариуполя просят максимально снизить потребление природного газа 13 и 14 июня.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

«Убедительная просьба ко всем жителям города максимально снизить потребление природного газа 13 и 14 июня. В течении этих двух суток, временно, рекомендуется не производить действия, связанные с повышенным потреблением природного газа в быту – подогрев воды для стирки, принятия ванн и т.д.», - отметили в горсовете.

Согласно сообщению, данные меры позволят удержать давление газа в системе газоснабжения города на предельно-низких показателях, при которых не произойдет автоматическое отключение конечных потребителей, в том числе населения.

«Это время необходимо для полного устранения аварии на магистрали газопровода Краматорск-Донецк-Мариуполь-Бердянск, на участке между Краматорском и Донецком, где 12 июля в результате обстрела произошел прорыв магистрального газопровода диаметром 1000 мм», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром 12 июня начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о повреждении газопровода на территории Ясиноватского района, между Красногоровкой и Новокалиново из-за минометного обстрела боевиками. По его словам, вблизи Авдеевки было замечено возгорание газа.

Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» для ремонта поврежденного при обстрелах магистрального газопровода Краматорск-Донецк в районе населенного пункта Очеретино (Донецкой области) вынужденно на 1,5-2 дня остановил газоснабжение Волновахи, Мариуполя и Бердянска без ущерба для транзита в Европу.