"Без маски никуда не выпускают": украинец рассказал, как живет Китай в условиях эпидемии коронавируса

За сокрытие болезни, отметил украинец Алексей Лесной, человеку грозит наказание.

В Китае, в котором сейчас бушует эпидемия коронавируса, в некоторых районах людям запрещают выходить из дома.

Об этом рассказал "Апострофу" украинец Алексей Лесной.

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Он недавно вернулся из охваченного коронавирусом Китая, но для этого ему пришлось облететь несколько стран – из Шанхая в Москву, оттуда во Франкфурт, а потом уже в Киев.

По словам Лесного, во время его пребывания в Китае все было уже довольно спокойно, организованно и без паники. В некоторых районах, если был хотя бы один зараженный – всех в доме закрывали внутри на 14 дней.

Он подчеркнул, что в Китае строго запрещено ходить без маски.

"Тебя никуда не выпустят и не впустят, если нет на лице маски. Другой момент – когда были люди заболевшие коронавирусом или были больны, но думали, что у них простуда, пытались это скрывать, говорили, что не больны, они ходили в людные места и заражали других – их за это представили к уголовной ответственности. Точно знаю, что несколько человек были пойманы и несут ответственность, не оглашалось какую", – рассказал украинец.

Китайцам, добавил Лесной, из-за коронавируса вообще нельзя покидать страну. Однако, отметил украинец, множество граждан Китая летели вместе с ним на самолете.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 февраля в Китае от коронавируса умерли 2 663 человека. Инфицированных COVID-19 сейчас насчитывают 77 658 человек.