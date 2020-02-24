Без людей: в сети показали центральную площадь оккупированной Горловки (фото)

Местный житель показал также расположенный на одной из аллей арт-объект - мотоцикл.

Появились фотографии площади Революции 1905 года - центрально площади оккупированной Горловки (Донецкая область) в Донецкой области.

Фотографии выставил местный житель Валерий, передает сайт «Донецкие новости».

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Именно на площади Революции, находящейся в Центрально-Городском районе, проводились главные концерты на праздники.

На площади расположен культурно-спортивный коммерческий центр «Стирол», отремонтированный незадолго до начала военного конфликта. Напротив – гостиница «Родина». Возле гостиницы находится Крестовоздвиженский храм.

Также на площади находятся Дворец детского и юношеского творчества, неработающий большой фонтан с якорем посередине и несколько памятников.

Местный житель показал также расположенный на одной из аллей арт-объект - мотоцикл.

«Мегасуперкрутой байк», – отметил горловчанин.

Как сообщал УНИАН, ранее житель оккупированной Горловки поделился фотографиями пустующего центрального городского парка культуры и отдыха им. Горького.