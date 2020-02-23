Календарь событий: Масленица, первые лотерея, подводный туристический аппарат и радар, история "Кольта", предсказания Нострадамуса, триумф нейлоновых чулок, "проклятый" тоннель и как в Шотландии заставляют мужчин жениться

24 февраля

Понедельник последней недели зимы «отдыхает» от международных праздников. Но день богат памятными датами. Так, в 1466 году в бельгийском Брюгге состоялась первая официальная лотерея, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка. Кстати, согласно выводам историков и лингвистов, слово «лотерея» произошло от франкского «hlot», что значит «жребий». Потом слово преобразовалось в английское «lot», что значит «судьба». В Европе официальная история лотерей началась как раз с розыгрыша, который устроила Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков. Стоит отметить, что практически одновременно с появлением лотерей начались и злоупотребления, а сами розыгрыши нередко были обычным мошенничеством. Но в проведении лотерей были и положительные моменты. Доходы от них нередко шли на благо государства. В Британии на деньги от лотерей были частично или полностью профинансированы такие проекты, как строительство Британского музея и ремонт мостов. В Америке с помощью лотереи, проведенной Джорджем Вашингтоном, была построена дорога через Камберлендский горный район. А в Сиднее за счет налогов на азартные игры построили оперный театр. Проведение лотерей в разных странах и в разное время то запрещалось, то разрешалось. Так, в США в 1890 году президент Гаррисон совместно с конгрессом осудил лотереи как «мошеннические и аморальные». Однако, как только у какого-либо государства возникала потребность в срочном пополнении казны, лотереи вновь разрешались.

В 1582 году Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран. В отличие от Юлианского календаря, введенного еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем, Григорианский считается более четким. К 16 веку Юлианский календарь из-за недостаточной точности сильно разошелся с реальностью: важнейший для определения Пасхальной даты день весеннего равноденствия с 21 марта переместился на 11 марта. До Григория XIII проект пытались осуществить папы Павел III и Пий IV, но успеха они не достигли. Подготовку реформы по указанию Григория XIII осуществляли астрономы Христофор Клавиус и Луиджи Лилио. Результаты их труда были зафиксированы в папской булле. Новый календарь вступил в действие 4 октября 1582 года и сразу на момент принятия сдвинул на 10 дней текущую дату. Отныне год стал считаться високосным, то есть содержать 366 дней, если его номер без остатка делится на 4 и не делится на 100, или его номер делится без остатка на 400. Кроме того, модифицировались правила расчета христианской пасхи. Таким образом, с течением времени Юлианский и Григорианский календари расходятся все более: на 1 сутки в столетие, если номер предыдущего столетия не делится на 4. Григорианский календарь намного точнее отражает истинное положение вещей, чем Юлианский. Он дает гораздо лучшее приближение к тропическому году. Указание перейти на новый календарь сразу приняли к исполнению только католические страны: Италия, Испания, Португалия, Франция. Германские княжества перешли на новый стиль в 1700 году, Англия — в 1752-м, Российская империя - в 1918-м, Югославия и Греция - в 1925-м, а Вьетнам - только в 1967-м году.

В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том своей, как он сам назвал, поэмы «Мертвые души».

В 1902 году в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал дисковой тормоз.

В 1938 году компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. Приспособления, подобные зубной щетке, использовались в Азии, Африке, Южной Америке в 4–3 веках до нашей эры. Древние римляне пользовались для чистки зубов специальными мазями и деревянными палочками, а также порошками, изготовленными из жженого оленьего рога. В Индии с древнейших времен и до наших дней используют для чистки зубов веточки дерева «ним». Первое же письменное упоминание о зубной щетке встречается в английской печати в середине 17 века. И только в 18 столетии в Германии появились зубные щетки, подобные той конструкции, которую мы используем сейчас. Но эти щетки были натуральные - с щетиной дикого кабана. Тогда никому неизвестный бизнесмен Пуппенкергер открыл первую фабрику по производству таких щеток. Они стали быстро распространяться сначала в Европе, а потом и по всему миру.

Но настоящая революция в «зубном» деле произошла с изобретением нейлона. И 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном. По сравнению с нейлоновой, натуральная щетина обладает рядом недостатков, особенно в плане гигиены.

Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

24 февраля славяне отмечают начало Масленицы. Работать в этот день считается плохой приметой, как и ссориться. Масленица продлится до 2 марта.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День съехавшей крыши и День полосок и пятнышек.

Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия и Георгия.

25 февраля

Во вторник тоже нет международных официальных праздников, но есть значимые даты. К примеру, в 1570 году папа Пий V издал буллу «Regnans in Excelsis», предающую анафеме английскую королеву Елизавету I.

В 1836 году Сэмюэл Кольт получил в США патент на шестизарядный револьвер 45 калибра – «Кольт». Сэмюэл Кольт - американский оружейник, изобретатель и промышленник, основатель компании Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company. Происхождением из аристократической и достаточно богатой семьи, но независимо от этого основал компанию самостоятельно. Причем через 10 дней, после получения патента. Кстати, модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата. В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 тысяч долларов. В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в Уитней-Уиле (штат Коннектикут). Война Техаса с Мексикой в 1845-1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уокер пистол». О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт, будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада. По другой, банально воспользовался трудами своего подручного Джона Пирсона. И, наконец, существуют сведения, что схему револьвера предложил в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Коллера и идеи француза Мариетта. Впрочем, все три версии сходятся в одном: Кольт не был талантливым конструктором, он был, скорее, удачливым коммерсантом.

В 1956 году в ходе XX съезда КПСС в ночь с 24 на 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступил с «секретным» докладом о культе Сталина.

В 1956 году в США курица снесла самое большое в мире яйцо - 454 грамм.

В 1999 году в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой юной из людей, которые попали в аварию.

В 2007 году был введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус», высота которого составляет 136 метров, общее количество этажей - 33. Он был самым высоким небоскребом Украины офисного назначения до 2010 года. На сегодня является третьим по высоте зданием Украины.

25 февраля – второй день Масленицы, он называется «Заигрыш». В этот день принято веселиться и кататься на санках.

Неофициальные праздники - Международный день блина и День составления географических карт несуществующих земель.

Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии и Мелетия.

26 февраля

В среду отмечается очень оригинальный международный праздник – День неторопливости, или День медлительности. Впервые его отметили в 2007 году. Большая часть трудоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах или на другом рабочем месте более 12 часов в день, что, несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью. А это, в свою очередь, сказывается на близких - семье, друзьях, любимых… Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициатором выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом Дня - «Не торопись и насладись моментом». Также данная ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться, чтобы успеть ощутить все прелести бытия и сделать свою жизнь более комфортной. Среди них: вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля. В рамках Дня неторопливости проходит много интересных мероприятий. Например, в Риме проводится «Медлительный марафон», участником которого может стать любой житель Италии или гость страны. Дистанция марафона – 300 метров, но преодолеть ее надо всего за 87 минут, и при этом ни разу не останавливаясь. В Милане – известной экономической столице Апеннин – пошли дальше – в этот день слишком спешащим прохожим даже выписывают символические штрафы. Подобные «наказания для торопыжек» вводятся и в других итальянских городах. Масса интересных «неторопливых» мероприятий проходит в Лондоне, Париже, Нью-Йорке.

В 1852 году в этот день британский фрегат «Биркенхед» затонул близ мыса Доброй Надежды, погибли 454 человека.

В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре придумал термин «микроб». Это он сделал по просьбе ученого Шарля Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.

В 1917 году в нью-йоркской студии фирмы «Victor» была записана первая джазовая грампластинка.

В 1919 году в США, в штате Аризона, был основан Гранд-Каньон – первый национальный парк.

В 1930 году в Нью-Йорке был убит один из боссов американской мафии Том Рейн. Так началась крупнейшая в истории США война мафиозных кланов.

В 1935 году изобретатель, шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства «радар».

26 февраля 1936 года в немецком Штутгарте вышел первый «народный» автомобиль «Фольксваген». История следующая: автоконструктор, промышленник Фердинанд Порше, организовав в марте 1931 года «Конструкторское бюро Порше», занялся разработкой двигателей для автомобилей, самолетов, кораблей. Мечтой Порше было создать автомобиль, который по цене был бы доступным самым широким слоям населения. Нацисты, пришедшие к власти, сделали заказ, который дал возможность Порше осуществить свою мечту. В 1937 году «Фольксваген» был запущен в производство серийно. Для массового выпуска решено было построить крупнейший в Германии автозавод. Его строительство было начато в 1938 году в Вольфсбурге. В первозданном виде завод просуществовал до 1944 года. Во время войны он был почти полностью разрушен американской авиацией. Восстановление завода в послевоенные годы взяло на себя английское правительство, передавшее в 1945 году компании «Фольксваген» заказ на производство 20000 автомобилей. Через 27 лет после окончания Второй мировой войны, «Фольксваген» стал самым продаваемым автомобилем. Фердинанд Порше как гордый отец своего изобретения прошел с автомобилем путь от первых чертежей до мировой популярности. В 1955 году состоялась торжественная церемония по поводу выпуска миллионного «Фольксвагена».

В 1954 году в США появилась первая фотонаборная типографская машина.

В 1955 году летчик-испытатель фирмы «Норт Америкен» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

В 1995 году потерпел финансовый крах один из старейших английских банков - «Бэрингс», основанный в 1762 Фрэнсисом Бэрингом. Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II.

В 2004 году парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида.

Еще 26 февраля – третий день Масленицы, он называется «Лакомка». Хозяйки готовят большое количество блюд и угощают ими всех, кто придет в гости. Первоочередным и основным блюдом, конечно же, остаются блины.

Неофициальные праздники - Пепельная среда, День поиска норы спящего лета, Всемирный день фисташек и День стекломойщиков.

Именины у Зои, Фотинии, Светланы, Симеона, Стефана, Веры, Анны, Ивана, Михаила, Василия, Павла, Евгения, Владимира.

27 февраля

В четверг - Международный день полярного медведя, или День белого медведя. Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о том, что полярный медведь вступил на путь эволюции примерно пять миллионов лет назад. Его предком был бурый медведь. Но, в отличие от своего родственника, полярный медведь превосходно адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских льдов. По оценкам ученых, в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя. Ведущие мировые специалисты, изучающие полярных медведей, подсчитали, что из 19 субпопуляций полярного медведя - восемь сократились, три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях собрать пока не удалось. Таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, может привести к исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году.

В 425 году был основан университет в Константинополе.

В 1472 году властями Сиенской республики (город-государство в Италии до 1555 года, занимало южную часть Тосканы с центром в городе Сиена и на протяжении нескольких веков выступало основным конкурентом и противником Флоренции в Средней Италии) был основан Monte dei Paschi di Siena - старейший банк в мире, существующий до сих пор.

В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин - The Ladies' Mercury.

В 1825 году была опубликована первая глава романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

В 1879 году был открыт сахарин - низкокалорийное подслащивающее вещество в 400 раз слаще сахара. Он широко используется в качестве подсластителя для больных сахарным диабетом и лиц, придерживающихся диеты с низким содержанием калорий. При нагревании сахарин разрушается, поэтому он не используется в приготовлении пищи. Вещество было открыто случайно, при исследовании окисления 2-толуолсульфонамида, которое проводил К.Фальберг в лаборатории профессора А.Ремсена в университете Джона Хопкинса. В 1884 году Фальберг запатентовал способ получения сахарина и начал его промышленное производство, однако первоначальный метод был неэффективным. Лишь в 1950 году американской компанией «Maumee Chemical Company» был разработан метод, позволяющий вырабатывать сахарин в промышленных масштабах. В пищевой промышленности сахарин зарегистрирован в качестве добавки E954, как подсластитель. В 1960-х годах появлялись сообщения о том, что сахарин якобы является канцерогеном. Исследования, проведенные в 1977 году, показали увеличение показателя заболеваемости раком мочевого пузыря среди лабораторных крыс, которых кормили большими дозами сахарина. В том же году американская FDA предложила запретить использование сахарина в пищевой промышленности. Однако Конгресс США вместо запрета наложил требование, чтобы все продукты с наличием сахарина содержали на упаковке предупреждение о возможности заболевания раком. Позднее предположения о канцерогенности сахарина были опровергнуты. В 1991 году FDA отозвала свое предложение по запрету сахарина, и в 2000 году Конгресс отменил закон об указании возможного вреда, наносимого здоровью, на упаковках. Ныне сахарин одобрен Объединенной экспертной комиссией по пищевым добавкам Всемирной организации здравоохранения и Научным комитетом по пищевым продуктам Европейского Союза.

В 1883 году был запатентован автомат для скручивания сигар.

В 1900 году одиннадцать выходцев из Мюнхенского гимнастического общества, в котором футболу не уделялось достаточное внимание, собрались в ресторанчике «Гизела» и решили основать футбольный клуб «Бавария». Сегодня «Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в немецком футболе – на его счету 28 чемпионских титулов, 19 Кубков Германии, 3 победы в Кубке европейских чемпионов и 2 – в Лиге чемпионов. Он относится к числу немногих клубов, выигравших Кубок европейских чемпионов 3 раза подряд.

В 1932 году Джеймс Чедвик - английский физик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по физике за 1935 год, ученик Резерфорда, окончил Манчестерский и Кембриджский университеты – открыл нейтрон.

В 1964 году был спущен на воду мезоскаф «Огюст Пикар» - первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро. Мезоскаф был сконструирован Жаком Пикаром в 1964 году для швейцарской выставки. Аппарат назван в честь отца конструктора, выдающегося швейцарского ученого Огюста Пикара. Идея мезоскафа, аппарата для исследования средних глубин, способного зависать в толще воды, была предложена Огюстом Пикаром еще в 1953 году, но его постройке мешали проблемы с финансированием. Жак Пикар решил использовать для осуществления этой идеи швейцарскую национальную выставку 1964 года. В октябре 1961 он предложил одному из директоров готовящейся выставки построить туристический подводный аппарат для погружения в Женевское озеро в качестве необычного аттракциона. В декабре 1962 года, после многих совещаний, проект был утвержден и конструктору выделены необходимые средства. К тому времени Жак Пикар уже разработал часть основной технической документации, что позволило осуществить постройку за короткий срок. Корпус был изготовлен заводом «Братья Джованьола» в Монте, мостик, балластные цистерны, хвостовая часть - механическим заводом в Веве. Спуск на воду состоялся 27 февраля 1964 года в Буве, в 20 км от Монте, куда мезоскаф был доставлен по железной дороге. Однако эксплуатация аппарата была задержана на несколько месяцев, по мнению Жака Пикара, из-за бюрократизма и боязни ответственности экспертной комиссии. В итоге Жак Пикар был отстранен от дальнейших работ и оказался в роли постороннего наблюдателя. Но вскоре, после ряда доработок, мезоскаф был введен в эксплуатацию. Для его пилотирования была набрана команда из опытных подводников и морских офицеров. Аппарат совершил около 700 погружений на глубину 100 м в Женевское озеро за время работы выставки, а после ее закрытия - ещё около 400. Общее число пассажиров мезоскафа превысило 33 тысячи человек. За все это время не было ни одного несчастного случая. В 1965 году «Огюст Пикар» был продан крупной американской компании за 100 тысяч долларов.

В 1965 году был совершен первый полет транспортного самолета Ан-22 «Антей».

В 1997 году эмбриолог и генетик из Рослиновского института Ян Вилмут в номере английского журнала «Nature» от 27 февраля опубликовал статью, в которой рассказал об успешном эксперименте по клонированию овечки. До клонирования Долли предпринимались попытки создать полноценные клоны. Среди них - овцы Мэган и Мораг, созданные той же группой исследователей из эмбриональных клеток. В процессе «создания» Долли в 277 яйцеклеток были перенесены ядра, взятые из вымени шестилетней овцы-донора. Из них образовалось 29 эмбрионов, один из которых, Долли, выжил. Из этой клетки была создана особь, генетически идентичная матери. Долли стала первым млекопитающим, выращенным путем клонирования. А меньше чем через год, 12 января 1998 года, в Париже девятнадцать стран подписали протокол о запрете клонирования человека. Протокол стал дополнением Европейской Конвенции о защите прав человека. Долли умерла 14 февраля 2003 года от прогрессирующего заболевания легких, вызванного ретровирусом. У овец, почти постоянно содержащихся в закрытом помещении, риск этого заболевания велик, а Долли из соображений безопасности практически не выводили пастись с другими овцами. В апреле 2003 года чучело Долли было выставлено в Эдинбургском королевском музее.

В 2004 году Токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты «Аум Синрике» Секо Асахаре. 6 июля 2018 года он был приведен в исполнение. Секо Асахаре и еще шестеро его ближайших соратников по секте «Аум Синрике» были казнены. Асахара был приговорен к повешению. 20 марта 1995 года члены секты распылили в метро Токио нервнопаралитический газ зарин, в результате чего погибли 13 человек. Несколько тысяч человек пострадали. Асахара своей вины не признал, большую часть судебного процесса он хранил молчание. Настоящее имя Асахары - Тидзуо Мацумото.

В 2010 году произошло мощное землетрясение в Чили, погибли более восьмисот человек.

Еще 27 февраля – четвертый день Масленицы, он называется «Разгул». В этот день народные гуляния должны продолжаться с утра до позднего вечера.

Неофициальные праздники - Международный день оптимист, День улыбок глазами, День Покемона, День цифрового обучения, День осведомленности об аносмии и Всемирный день неправительственных организаций.

Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона и Георгия.

28 февраля

В Украине - День штурманской службы авиации Вооруженных сил. Поздравляем всех причастных к этому празднику!

В 1066 году в этот день открылось Вестминстерское аббатство. Вестминстерское аббатство - готическая церковь в Вестминстере (Лондон), к западу от Вестминстерского дворца, традиционное место коронации монархов Великобритании. Здесь же находятся и захоронения монархов. А в Уголке поэтов покоится прах Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых литераторов. Вестминстер является центром и резиденцией английского парламента. Здесь сосредоточилось слияние исторических, культурных и художественных ценностей Лондона. С готическими башнями и ажурными арками это древнее английское аббатство является одним из ярких примеров средневековой церковной архитектуры. Но для англичан оно является гораздо большим: это - святилище нации, символ всего, за что боролись и борются британцы. Наряду с близлежащей церковью Сент-Маргарет аббатство причислено к Всемирному наследию. Вестминстерское аббатство начало создаваться в 1052 году английским королем Эдуардом Исповедником.

В 1854 году была основана Республиканская партия США.

В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

В 1935 году американский химик Уоллес Каротерс впервые синтезировал нейлон. Работы по дальнейшей разработке волокна продолжались. Но 29 апреля 1937 года после длительной депрессии, как было заявлено официально, ученый покончил с собой, выбросившись из окна своей лаборатории. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по миру. 27 октября 1938 года руководители фирмы «Дюпон де Немур» объявили об изобретении нейлона. А в 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универмагов Вилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар чулок.

В 1951 году Лайнус Полинг - американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий: по химии и премии мира, член Национальной академии наук США, иностранный член Лондонского королевского общества - и Роберт Кори - немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии - теоретически обосновали формы вторичной структуры белков.

В 1956 году в США был запатентован сетевой кабель для компьютеров.

Еще 28 февраля – пятый день Масленицы, он называется «Тещины вечерки». Зять должен в этот день позвать тещу с тестем в свой дом и приготовить для них блины. Верят, что такие встречи могут примирить семьи, если ранее у них были ссоры. Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

Неофициальный праздник - День ухода зимы.

Именины у Ефросинии, Ивана, Онисима, Пафнутия, Евсевия, Семёна, Николая, Афанасия, Павла, Михаила, Петра, Алексея и Арсения.

29 февраля

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году - 29 февраля - официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Среди них встречаются экзотические недуги: синдром кабуки, синдром Паллистера-Киллиана, прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше. Есть и те, что встречаются чаще: муковисцидоз, гемофилия, различные формы рака, миелома, болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона и другие.

29 февраля 1288 года в Парламенте Шотландии был принят необычный закон, согласно которому мужчина, отказавшийся жениться на женщине, сделавшей ему предложение о замужестве, был обязан заплатить штраф. Предпосылкой возникновения и принятия такого закона стала «нехватка» мужчин в стране. Поскольку мужчины-рыцари буквально тысячами гибли в войнах, на рыцарских турнирах и поединках. Поэтому лорды шотландского парламента, обеспокоенные ростом числа старых дев в знатных и древних родах, утвердили этот закон и объявили, что отныне и вовеки в этот день – 29 февраля (который, как известно, бывает только раз в четыре года) – каждая женщина в государстве имеет возможность сама сделать предложение мужчине о замужестве. А если тот отказывается от брака, то обязан заплатить ее семье довольно внушительный по тем временам штраф – 1 фунт. От штрафа могли освободить только в том случае, если мужчина доказывал, что уже обручен с другой женщиной и мог представить свою избранницу представителям закона и «претендентке» на его руку. Довольно быстро эта традиция, утвержденная законом, распространилась как по всей Шотландии, а затем и Великобритании, так и по соседним странам. Таким образом, один раз в четыре года представительницы прекрасного пола имели законное право, отбросив все условности и правила этикета, предложить своим избранникам руку и сердце, даже если те этого и не хотели. Правда, какое количество таких браков было заключено по результатам 29 февраля после введения закона, в исторических документах не сохранилось. Кстати, не сохранились в юридических анналах и цифры по разбирательствам отказа мужчин от брака… А еще в Шотландии существует легенда о Святой Бригитте (которая, как известно, является одной из трех самых почитаемых святых в Соединенном Королевстве): однажды она пришла к Святому Патрику и пожаловалась на тяжелую долю женщин, страдавших от неразделенной любви. Святую возмущало, что женщинам запрещалось проявлять активность в отношениях, что они обязаны ждать от мужчин предложения руки и сердца, и поэтому порой остаются на всю жизнь в «старых девах». Святой Патрик поддержал Бригитту в ее заботе о женщинах и разрешил последним «проявлять такую активность», но только 29 февраля.

В 1880 году было завершено строительство железнодорожного тоннеля Готард через Альпы, соединяющего Италию со Швейцарией. Само строительство началось в 1872 году. По тем временам это был самый длинный в мире подземный железнодорожный путь - 15 км на высоте 1150 м. Многие строители (около 180 человек) полегли в этом туннеле, условия были очень тяжелые: грязь, все разъедающая гранитная пыль. За это итальянцы прозвали это место «проклятый Готард». Работы шли в сложнейших условиях. Спустя несколько лет после начала строительства в успех уже почти никто не верил. Дополнительную сложность придавало еще и то, что в горном массиве делались встречные выборки. А из-за несовершенства технологий роющие друг другу навстречу строители могли разминуться на несколько километров. Однако при рытье этого туннеля строителям удалось почти невозможное: - северная и южная шахты разошлись на минимальное расстояние. Погрешность быстро ликвидировали, и 29 февраля 1880 года туннель был открыт. Поезда идут по нему и сейчас.

В 1888 году американский инженер Герман Холлерит изобрел табулятор - первую электрическую счетную машину. Холлерит, будучи ассистентом профессора Трубриджа, работал в бюро по переписи населения. Обрабатывая вручную огромное количество материалов, он стал искать способы ускорить обработку данных. Так 29 февраля 1888 года появился статистический табулятор. В основе устройства Холлерит использовал принципы идеи аналитической машины Бэббиджа с перфокартами. Фактически через 17 лет после смерти Бэббиджа идея создания электрической вычислительной машины нашла продолжение. Это был следующий этап в развитии компьютеров. Созданная Холлеритом счетная машина позволила завершить предварительные подсчеты за 6 недель. Изобретатель был удостоен нескольких премий и звания профессора Колумбийского университета. Холлерит организовал фирму по производству табуляторов. В настоящее время эта фирма, претерпев несколько изменений и переименований, является крупнейшей в мире промышленной фирмой и носит известное всем пользователям компьютеров название International Business Machines Corporation или IBM.

В 1936 году Нильс Бор - датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии, член Датского королевского общества и его президент с 1939 года, являлся членом более чем 20 академий наук мира - презентовал теорию составного ядра атома.

В 1960 году произошло землетрясение, которое полностью разрушило Агадир (Марокко). За 15 секунд погибли 15 тысяч человек - третья часть населения города.

Еще 29 февраля – шестой день празднования Масленицы, он называется «Золовкины посиделки». В предпоследний день Масленицы невестка приглашает к себе в гости своих родителей и родителей мужа.

Неофициальные праздники - День оверклокера, День, гуляющий сам по себе и Всемирный день шпагоглотателей.

Именины у Ивана и Касьяна.

1 марта

В воскресенье - Всемирный день комплимента. Комплимент - слово французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Люди по-разному относятся к комплименту. Но он, как не странно, всегда приятен.

1 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания. Он был учрежден ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.

Также 1 марта - Всемирный день гражданской обороны. Дата выбрана неслучайно: именно 1 марта вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны (ICDO).

Еще 1 марта - День «Ноль дискриминации», отмечаемый по решению ООН с 2014 года. Инициаторами учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС – Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. Лозунг «Протяни руку помощи!» как нельзя лучше говорит о целях и задачах тех, кому небезразлична сегодняшняя дата, а значит и судьбы других людей.

В 1360 году король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии - одним из самых выдающихся поэтов Англии.

В 1382 году в Париже произошло массовое избиение сборщиков налогов.

В 1555 году Мишель де Нотрдам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов – четверостиший, которые группировались в центурии (то есть в сотни, или века). Помимо этого, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал: катрены были написаны на смеси 4-х языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. Тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений. Нострадамус обращался при составлении предсказаний к планетарным схемам. Некоторые исследователи полагают, что небесные тела оказывают влияния на дела людей. Но, с точки зрения современной науки, данное утверждение маловероятно. Большая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы.

В 1565 году в Бразилии была основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе проживали 4 000 жителей.

В 1638 году в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.

В 1781 году вступили в силу Статьи Конфедерации - первый конституционный документ США.

В 1790 году прошла первая перепись населения США. По ее итогам в стране проживали 3 929 214 человек, включая и негров-рабов, так как 3/5 последних учитывались при определении числа конгрессменов от каждого штата.

Индейцы в переписи не учитывались.

В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1 марта 1873 года Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. Идея ее изобретения назрела довольно давно. Еще в 1714 году в Англии вышло королевское распоряжение, предписывающее создать приспособление для печатания различных текстов. В том же году первый патент на машину такого рода был выдан английской королевой Анной Генри Миллу. Изобретатель патентовал не только машину, но и способ последовательной печати символов на бумаге. К сожалению, какой-либо подробной информации о его изобретении не сохранилось. Не сохранилось и сведений о реальном создании и применении описанной машины. Только в следующем столетии люди вновь заинтересовались возможностью выполнения быстрой печати. Примерно в 1808 году Пеллегрино Турри, также известный как изобретатель копировальной бумаги, создает собственную печатную машину. Подробности о его изобретении сегодня неизвестны, однако до нашего времени сохранились тексты, напечатанные на этом устройстве. Печатная машинка Шуолза и Гиддена, известная как Ремингтон №1 - первая серийно выпускаемая и коммерчески успешная печатная машинка, проложившая дорогу всем последующим пишущим машинкам. Работы по ее созданию начались в США в 1867 году. Работали над этим устройством Кристофер Шоулз и Карлос Гидден. В 1868 году Шоулз запатентовал машинку. Но денег, чтобы запустить новинку в производство, у него не было, и Шоулз продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Уже его инженеры еще 5 лет вели работы по совершенствованию машинки. 1 марта 1873 года был представлен промышленный образец, достаточно надежная и удобная модель пишущей машинки. Шоулз предложил свое творение известной фабрике Ремингтона, которая занималась выпуском оружия, швейных и земледельческих машин. В 1874 году ею была выпущена первая сотня машинок. Среди первых покупателей машинки был знаменитый американский писатель Марк Твен. Но долгое время на пишущие машинки смотрели как на предмет роскоши. Еще около восьми лет пришлось приучать публику к этой удивительной технической новинке.

В 1912 году в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета, высота составляла 460 м.

В 1928 году в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный «витамином F».

В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.

В 1953 году началось вещание «Радио Свободы».

В 1954 году произошло ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт. На некоторые атоллы Маршалловых островов выпало радиоактивное загрязнение, сделав острова непригодными для жизни до сих пор. Под радиоактивные осадки попало японское рыболовное судно «Счастливый дракон».

В 1962 году в Гарден-сити (Мичиган) был открыт первый магазин торговой сети «Кей-Март», ныне одной из крупнейших в Америке.

В 1969 году во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован ее лидер Джим Моррисон.

В 1976 году парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности стало обязательным.

В 1977 году в Киеве был открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

В 1978 году останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

Еще 1 марта – седьмой день Масленицы, он называется «Прощеное воскресенье». Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у тех людей, перед которым провинились. Прощеное воскресенье является очень светлым днем перед Великим постом. В последний день Масленицы сжигают чучело из соломы.

Неофициальные праздники - День кошек, День предвкушения тепла, Всемирный день иммунитета и День борьбы с наркобизнесом.

Именины у Павла, Порфирия, Феодула, Самуила и Ильи.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная