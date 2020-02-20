Во избежание протестов в Новых Санжарах нужно было вовремя информировать людей - глава Полтавского облсовета

Чиновник призвал жителей Полтавской области не паниковать.

Председатель Полтавского облсовета Александр Беленький считает, что во избежание протестов в поселке Новые Санжары, где в медицинском центре Национальной гвардии планируют разместить на обсервацию эвакуированных из Китая граждан, нужно было вовремя информировать местных жителей.

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Об этом он написал в Facebook. «На въезде в Новые Санжары начались столкновения полиции и местных жителей ... Я понимаю, почему это происходит. Люди не верят в способность государства бороться с эпидемией. И, учитывая состояние современной украинской медицины, очевидно, имеют для этого определенные основания. Но есть проблема, и ее надо решать», - отметил Беленький.

Он призвал жителей Полтавской области не паниковать.

«Во-первых, напоминаю, что люди, которые эвакуируются из Китая - не чужие, и не инопланетяне, и не прокаженные и не проклятые. Это наши с вами братья и сестры, которые уже прошли карантин в Китае. С нашей стороны это лишь перестраховка», - добавил чиновник.

По его словам, карантин - это комплекс мероприятий, который предусматривает временную полную изоляцию. Поэтому для местных жителей шансы подхватить вирус от людей, находящихся внутри, отнюдь не выше, чем где-то на базаре или в магазине.

«Коронавирус в массовом сознании уже превращается в какой-то кошмар, который гарантированно убивает всех, кто оказался в радиусе 100 км. Несет ли он угрозу? Конечно, да! Но людям нужно объяснить реальные риски ... Никто не собирается замалчивать случаи болезни, если таковые будут иметь место. Но нагонять панику - тоже не выход!» - написал Беленький.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего он прилетел в Харьков.

По данным Минздрава, на борту самолета - 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированные люди будут доставлены на территорию медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, они заблокировали дорогу межрегионального значения.