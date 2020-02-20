"Люди подавлены": стало известно, как отреагировали на протесты эвакуированные из Китая украинцы

Кучер отметил, что эвакуированные граждане уже прошли двойную проверку на наличие новой коронавирусной инфекции.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил о подавленном состоянии украинцев, эвакуированных из китайского города Ухань.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Харькове.

«Мы борт приняли, по состоянию на сейчас проверяют людей, которых доставили. Врачи на месте, которые передают нашим врачам информацию. После того, как они пройдут полную проверку, мы сообщим о состоянии людей», - заявил он.

Председатель Харьковской ОГА добавил, что «люди подавлены, в первую очередь они получают информацию, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех».

Кучер отметил, что эвакуированные граждане уже прошли двойную проверку на наличие новой коронавирусной инфекции.

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«Мне некоторые моменты не нравятся. Мы откровенно будем об этом сообщать, потому что так (перекрытием дорог – УНИАН) реагировать на своих людей мы не можем. Мы принимаем все же наших граждан, и если мы все говорим о патриотизме – то сейчас это проявления патриотизма. Проявлением патриотизма является то, как мы относимся к нашим гражданам, нашим людям, потому что на месте этих людей мог бы быть каждый из нас», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами прибыл на специальную стоянку в аэропорту Харькова.

Все лица на борту пройдут пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности согласно Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения в специальной отдельной зоне аэропорта.

Впоследствии эвакуированных из граждан Китая доставят на территорию медицинского центра «Новые Санжары». В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, заблокировав дорогу межрегионального значения.