Эвакуированных из Уханя украинцев проверяют на борту самолета

Медики отмечают, что никакого повода для паники нет.

По состоянию на 12:15 к самолету, который забрал людей из карантинного китайского города Ухань и сел в аэропорту Харькова, подогнали трап. Медики начали дополнительно проверять пассажиров прямо на борту.

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Как сообщает ТСН, борта с утра ждали медики и спасатели. Ради безопасности все врачи одеты в специальные костюмы.

Медики отмечают, что перед вылетом каждого пассажира осмотрели китайские медики, и ни одного симптома коронавируса не обнаружили. Так что никакого повода для паники нет. Впрочем, в аэропорту их осмотрят еще раз. Если у кого-то будет например, повышенная температура, то этого человека сразу отправят в местную инфекционную больницу.

На аэродроме много людей, которые идут по своим делам, но паники нет - все с пониманием относятся к ситуации.

Напомним, самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы, сегодня прибыл в Харьков.

В дальнейшем эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.