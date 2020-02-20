В МВД заявляют об отсутствии угроз в Украине из-за эвакуации граждан из Китая

По словам главы МВД, все на борту самолета из китайского города Ухань здоровы, хорошо себя чувствуют, но "несколько уставшие".

Министерство внутренних дел сделало все, чтобы украинцы были защищены от потенциальных угроз в связи с эвакуацией граждан из Китая.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Министр еще раз подчеркнул, что обсервациям будет продолжаться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах.

«Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но несколько уставшие. Это информация с борта самолета», - отметил министр.

Кроме того, глава МВД подчеркнул, что в Китае во время прохождения контроля несколько человек были сняты с рейса: у врачей было подозрение на наличие у них повышенной температуры. По предварительной информации, люди не инфицированы, а просто имели недомогание.

Читайте такжеСанаторий на Полтавщине готов принять эвакуированных из Китая украинцев – МВД (фото)

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из Уханя. На борт самолета китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку.

По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Сегодня, 20 февраля, в 9:40 самолет спецрейса PQ 7302 совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" на дозаправку. По прибытии в аэропорт в Харькове все лица на борту пройдут пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной изолированной зоне аэропорта.

Читайте такжеЭвакуированные из Китая украинцы будут полностью изолированы – глава Полтавской ОГА

В дальнейшем эвакуированные из Китая граждане Украины и иностранцы будут доставлены на территорию медицинского центра "Новые Санжары". В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, заблокировав дорогу межрегионального значения.