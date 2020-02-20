Эвакуированные из Китая украинцы будут полностью изолированы – глава Полтавской ОГА

Санаторий, где их поселят, переведут на строгий режим бактериологической безопасности.

Эвакуированные из Китая украинцы будут полностью изолированы, а санаторий на Полтавщине, где их поселят, – переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на встрече с протестующими.

Читайте такжеСамолет с эвакуированными из Уханя украинцами вылетел из "Борисполя"По его словам, граждане Украины, прибывшие из Уханя, прошли санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль на борту самолета во время полета. Профессиональные врачи Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Цель их обсервации – превентивные меры.

«Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности», – сказал Синегубов.

Он также отметил, что пригласил в Новых Санжары специалистов медицинской отрасли Полтавщины, в частности, заведующую кафедрой, доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории по специальности «Инфекционные болезни» УМСА Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части КП «Полтавская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета» Людмилу Волошину. К осмотрам также привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали.

«Работаем для всех граждан – и для тех, кто возвращается из Уханя, и для тех, кто проживает на Полтавщине, в Украине. Сделаем все, чтобы избежать любой угрозы для жителей области», – сказал Олег Синегубов.

Ранее УНИАН сообщал, что на борту самолета находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев. В МВД заверили, что среди них нет инфицированных.