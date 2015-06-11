СБУ задержала в Лисичанске террориста из группировки "Призрак"

Как сообщает пресс-центр СБУ, 46-летний злоумышленник принимал участие в боевых действиях против сил АТО в районе Лисичанска во время операции по освобождению города.

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Кроме того, согласно сообщению, проверяется версия о причастности "Немца" к подрывам мостов через Северский Донец.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.